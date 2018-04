Coppa Davis 2018 Diretta Italia Francia 1-1 | streaming video e tv orario del doppio

Coppa Davis 2018 - Fabio Fognini chiamato agli straordinari. Imprescindibile in doppio - fattore stanchezza in vista di domenica : Caro vecchio doppio : la specialità rivendica la propria importanza, ergendosi, una volta di più, ad ago della bilancia di una sfida di Coppa Davis . Italia e Francia sono sull’1-1 dopo i primi due singolari ed il match di domani rischia di essere decisivo: chi perde, è chiamato domenica , ad una rimonta molto complicata. Le coppie provvisorie, delineate nel sorteggio di giovedì, sono quelle composte dai fortissimi transalpini Pierre-Hugues ...

Coppa Davis : Italia-Francia 1-1 : ANSA, - GENOVA, 6 APR - Fabio Fognini non delude le aspettative azzurre: batte Chardy in quattro set e regala all' Italia il punto del pareggio con la Francia nella prima giornata della sfida dei ...

Coppa Davis 2018 : Fognini non sbaglia - Seppi ko. Italia-Francia 1-1 : Ci ha poi pensato Fabio Fognini , 20 ATP, a riportare la sfida in parità, grazie al successo 6-7, 6, , 6-2, 6-2, 6-3 , dopo tre ore e 33' contro Jeremy Chardy , 80 del mondo, . Sabato, alle ore 14, ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...