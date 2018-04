Conti pubblici | la Ue all' Italia | Si attenga ai target di bilancio

Il memento di Bruxelles sui Conti pubblici piomba sul delicato stallo politico italiano : Il memento di Bruxelles sui conti pubblici piomba sullo stallo politico italiano, accompagnato dallo spettro della manovra correttiva. Dalla cornice del Workshop Ambrosetti di Cernobbio il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ricordato all'Italia l'importanza "fondamentale" del rispetto dei "target fiscali" e l'aspettativa della Commissione che "il Paese migliori strutturalmente il suo budget dello 0,3% del Pil. Le ...

Conti pubblici - Dombrovskis : per Italia flessibilità limitata : Roma, 7 apr. , askanews, L'Italia avrà un margine di manovra 'limitato' per ottenere dall'Unione Europea nuova flessibilità sui Conti pubblici. Lo afferma il vicepresidente della commissione Ue, ...

Istat : segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia : prudenza sui Conti pubblici : Istat: segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia: prudenza sui conti pubblici Bankitalia precisa che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto e per questo “una politica di bilancio prudente è nell’interesse dell’Italia” continua a leggere

Enti pubblici - la Corte dei Conti interviene sull’inconferibilità dell’incarico : La Procura regionale aveva chiesto la condanna, del Direttore Generale e del Sindaco di un Comune, al risarcimento del danno cagionato all’Ente in relazione alla nomina nelle funzioni del primo, di un funzionario in (presunta) situazione di inconferibilità dell’incarico e consequenziale assenza dei requisiti di legge. La nomina in questione era venuta in essere ad esito di un procedimento di selezione delle candidature pervenute in risposta ad ...

Il vincolo del Quirinale ai partiti su regole europee e Conti pubblici : ... di un'auspicabile maggioranza a individuare una strada percorribile per rendere realizzabili le promesse della campagna elettorale, segnalerà il bisogno di un compromesso tra politica ed economia. ...

Banche venete - i passi falsi del governo sui Conti pubblici : L’agenzia di statistica europea ha gelato l’Italia con la decisione di far pesare sui conti pubblici il salvataggio delle Banche veneto, con 4,7 miliardi in più di deficit e 11,2 di debito. La revisione non avrà conseguenze drastiche, ma smentisce le previsioni fatte da Palazzo Chigi e Tesoro. Ecco cosa si legge nella famosa «lettera dell’Eurostat»...

Bruxelles - a maggio valutazione sui Conti pubblici italiani : Teleborsa, - Preso nota dell'impatto sulle finanze pubbliche italiane derivante dalla liquidazione delle banche venete e MPS, Bruxelles si prepara a valutare la situazione di bilancio dell'Italia. ...

Conti pubblici : Barbagallo - servono investimenti e riduzione tasse : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “I dati diffusi oggi dall’Istat registrano un andamento contraddittorio della nostra economia. La realtà si prospetta meno rosea delle stime per quel che riguarda il rapporto deficit/pil e la pressione fiscale mentre, sul fronte dell’occupazione, a una prima timida crescita dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato fa da contraltare negativo l’aumento della disoccupazione giovanile. E ...

Conti pubblici : Confesercenti - riduzione fisco rimane priorità : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un quadro macro economico peggiore di quello previsto dal Def. Una revisione in senso negativo del rapporto deficit-Pil di due decimali che, sebbene attesa, potrebbe incidere sugli equilibri dei Conti pubblici, riducendo lo spazio di manovra e mettendo un’ipoteca sulla futura riduzione della pressione fiscale, che invece rimane la priorità ...