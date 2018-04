Consultazioni | Sergio Mattarella ha una sola condizione | niente voto anticipato

Sergio Mattarella : "Serve tempo - nuovo giro di Consultazioni" : Il Capo dello Stato ha auspicato un accordo tra le varie forze politiche per la formazione del nuovo governo: 'Il risultato delle urne non ha dato ad una forza politica la maggioranza dei seggi in ...

Consultazioni - al Quirinale da Sergio Mattarella i presidenti di Senato e Camera : A un mese dalle elezioni, cominciano le Consultazioni al Quirinale per cercare di sbrogliare la matassa che dovrebbe portare alla formazione di un nuovo governo. Nell'agenda del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo appuntamento è quello con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 10.30.Alle 11.30 poi sarà la volta del presidente della Camera Roberto Fico, mentre alle 12.30 tocca al ...

Alle Consultazioni Sergio Mattarella chiederà ai partiti proposte e indicazioni programmatiche per un governo all'altezza : Le consultazioni che si apriranno domani al Quirinale avranno come obiettivo quello di dare al Paese un governo all'altezza delle esigenze dei cittadini e proprio per questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiederà Alle forze politiche proposte e indicazioni programmatiche. È quanto si apprende da ambienti del Quirinale alla vigilia delle consultazioni.Il capo dello Stato per due giorni convocherà il ...