Come se fosse normale | Guè Pequeno | Testo | Audio | MP3

Luca - ritratti di ogni genere Come fossero fotografie : Angelo Crespi Luca è un figlio d'arte: il padre Renato Vernizzi , 1904-1972, , solido pittore del Novecento fece parte dei chiaristi lombardi. Luca, nel solco familiare e poi affrancandosene fino ad ...

E se l’hotel del futuro fosse Come Tetris? : Giardini, grattacieli, quartieri e intere città svettano oramai verso il cielo delle principali metropoli del mondo. La crescita esponenziale della popolazione mondiale, la mancanza di spazi e i conseguenti danni in termini ambientali ed ecologici hanno costretto progettisti ed architetti ad aguzzare il loro ingegno e a dar vita a soluzioni urbane sempre più innovative ed ecosostenibili. Tra i nuovi modelli concepiti e realizzati in questi ...

“Ormai nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - Come se tutto ciò non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...

Cuneo - il presunto terrorista si difende : 'Guardavo quei video jihadisti Come se fossero un film' : 'Guardavo quei video come un film'. Ilyass Hadouz, il 19enne marocchino arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi a Fossano , Cuneo, , si difende così dalle accuse di terrorismo parlando con il suo ...

“Meghan è incinta!”. Quarto Royal Baby a palazzo. A sparare l’indiscrezione Come se nulla fosse è la Markle. Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni e il gossip è esploso : “Harry lo aveva detto…” : Insomma, a Buckingham Palace è tempo di nascite. A breve il mondo accoglierà il terzo Royal Baby che presumibilmente nascerà prima delle nozze di Meghan Markle e Harry. Tutti si stanno chiedendo se la futura coppia di sposini ha già pensato ad allargare la famiglia, che si deve ancora legalmente formare. Se qualcuno pensa che è un po’ prematuro e che i due magari aspetteranno un pochino, sbaglia alla grande. Nonostante le voci di ...

Flavio Montrucchio/ "Mia moglie Alessia Mancini è esattamente Come vorrei che fosse" (Verissimo) : Flavio Montrucchio nel salotto di Silvia Toffanin nello spazio dedicato all’Isola dei Famosi. Il marito della naufraga Alessia Mancini è reduce dalla sorpresa fatta in Honduras.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Grande Fratello Nip - ufficiale la conduttrice/ Barbara D'Urso! E se fosse un flop Come Io ballo? : Alla fine Mediaset è riuscita a convincere Barbara D'Urso che ha deciso di dire sì alla conduzione del Grande Fratello dopo mesi di lusinghe e avances. Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:42:00 GMT)

Stuprata da 9 uomini nella stessa notte. La 14enne : “Il giorno dopo ero a scuola Come se nulla fosse” : A parlare è una delle mille bambine (la più piccola aveva undici anni) vittime delle vasta rete di violenze e stupri di gruppo scoperta qualche settimana fa in Regno Unito. La 14enne ha raccontato anche di aver abortito e subito dopo essere stata abusata.Continua a leggere

Red Dead Redemption : ecco Come sarebbe il gioco se fosse stato realizzato con i Lego : Per chi si fosse mai domandato come sarebbe Red Dead Redemption se fosse stato realizzato con i Lego, beh la risposta si cela qui di seguito, in questo articolo.Dopotutto chi non si è mai posto una domanda del genere? Ebbene si è posto la medesima domanda anche un talentuoso fan della serie, il quale ha realizzato niente meno che un corto animato in computer grafica. Il corto si intitola semplciemente "Lego Red Dead Redemption", riporta VG247.Se ...

Entra allo stadio in carrozzina - poi si alza Come nulla fosse : "Offensivo - lo denunciamo" : Entra allo stadio Zaccheria di Foggia in carrozzina, per accedere tranquillamente alla zona riservata ai disabili, ma a un certo punto della partita si alza come nulla fosse. I tifosi ironicamente...

Anniversario via Fani - Gabrielli : 'Br in tv Come fossero testimoni qualsiasi' : 'E' un oltraggio riproporre i terroristi in tv come se stessero discettando della verità rivelata, si confondono ruoli e posizioni' ha detto oggi Franco Gabrielli ricordanno il sequestro di Aldo Moro, ...

Di Maio a Milano - Confcommercio lo accoglie Come se fosse premier : “Noi ascoltiamo sempre la classe di governo” : “Il premier Luigi Di Maio sarebbe disponibile per il nostro forum del 23 e 24 marzo a Cernobbio?”. Ora 14.20, sede della Confcommercio di Milano. Il capo politico M5s è in riunione con il presidente Carlo Sangalli prima dell’incontro con i giornalisti, fuori dalla porta una funzionaria si avvicina al capannello dei neodeputati M5s Stefano Buffagni e Gianluigi Paragone. Risate. E’ un lapsus: Di Maio non è premier e quel ...

Mantanus suona Bach Come se fossero (anche) i Daft Punk : “L’elettronica mi fa riscoprire la creatività” : “My name is Johann Sebastian but everybody calls me: Bach”. Immaginatela così, allora: i Daft Punk che anziché intervistare Moroder – statua vivente della musica elettronica mondiale (orgogliosamente italiano) – si mettono lì a farsi raccontare la storia – la sua storia, il suo corpo a corpo con il suono – da Bach, uno dei geni più grandi, l’inventore della musica moderna per come la si conosce, l’alfa di tutto, il seme che tutto ...

Mantanus suona Bach Come se fossero (anche) i Daft Punk : “L’elettronica fa riscoprire la creatività” : “My name is Johann Sebastian but everybody calls me: Bach”. Immaginatela così, allora: i Daft Punk che anziché intervistare Moroder – statua vivente della musica elettronica mondiale (orgogliosamente italiano) – si mettono lì a farsi raccontare la storia – la sua storia, il suo corpo a corpo con il suono – da Bach, uno dei geni più grandi, l’inventore della musica moderna per come la si conosce, l’alfa di tutto, il seme che tutto ...