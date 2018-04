Coltellate alla fidanzata dopo una lite

Anziano ucciso a Coltellate dalla moglie in casa a Trieste : Senza vita in casa sua, con una profonda ferita all'addome causata da un coltello. Così nel tardo pomeriggio di ieri hanno trovato il 73enne Fulvio Visintin, che viveva a Trieste nel rione di Servola.A dare la notizia è il quotidiano locale Il Piccolo, che specifica anche come gli inquirenti si stiano da subito mossi sulla pista di un omicidio, poi confermato dalla confessione della consorte. Sebbene la notizia sia stata diffusa durante la ...

Cerca di uccidere il padre con Coltellate alla testa : Ha Cerca to di uccidere il padre col coltello. Ha Cerca to di uccidere il padre colpendolo alla testa con un coltello da cucina . S.B. , classe 1956, cittadino italiano originario del Senegal, è stato ...

Uccide l’ex moglie a Coltellate e si toglie la vita - l’uomo già denunciato dalla vittima per stalking : Si chiamava Francesca Citi, 45 anni, la donna uccisa stamani dall’ex marito, Massimiliano Bagnoni, che poi si è tolto la vita. È successo in uno studio dentistico del centro di Livorno, in piazza Attias, dove lei lavorava come assistente e dove stamani si trovava da sola. l’uomo era stato più volte denunciato per stalking e nei suoi confronti ado...