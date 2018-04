COLONY - La battaglia non è ancora finita parola di Josh e Sarah e i titoli dei primi

lostinaflashforward

(Di sabato 7 aprile 2018) Carissimi lettori, dinon se ne ha mai abbastanza! La terza stagione è sempre ogni giorno più vicina e per capire al meglio cosa ci aspetta, il magazine IGN ha pubblicato una video-intervista aHolloway eWayne Callies, i quali descrivono il percorso della famiglia Bowman dopo il finale della stagione 2, che li ha visti lasciare Los Angeles assieme a Snyder.ARTICOLI CORRELATI:- Un nuovo promo per la stagione 3, all'insegna dell'azione!Nel video (link nella foto) i due interpreti parlano di come eravamo rimasti nella seconda stagione e come adesso ritroveremo i nostri protagonisti:: "La stagione 2 si era conclusa con i Bowman che lasciavano il blocco di Los Angeles. Nella stagione tre, vediamo i Bowman sei mesi dopo quegli avvenimenti.": "Ora viviamo in una baita nella foresta, letteralmente fuori dal mondo. Siamo più felici di quanto non lo fossimo ...