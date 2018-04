Collegio dei Geometri di Palermo su amminitrazione Orlando

Roma - seminarista americano trovato morto nel Collegio dei legionari di Cristo. Aperta un’inchiesta : Il suo corpo è stato ritrovato senza vita intorno alle 16 del lunedì di Pasquetta. Antonhy Freeman, 29 anni, seminarista americano dei legionari di Cristo, domenica sera aveva cenato insieme ai colleghi prima di andare nella sua stanza. Come riporta Il Messaggero, dovrebbe essere deceduto nella notte, ma l’avanzato stato di decomposizione riscontrato dal medico legale sembra incompatibile con questa ricostruzione: le venti ore conteggiate ...

UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI PALERMO - NUOVO ATTACCO DEL Collegio dei GEOMETRI : "MANCANO I DIRIGENTI E LE PRATICHE SONO FERME DA MESI" : ... a dispetto del ruolo nevralgico che, tradizionalmente, il settore occupa nell'ambito dell'economia cittadina". A preoccupare il presidente, nello specifico, SONO i disagi segnalati dalla categoria ...

Uffici tecnici del Comune di Palermo : nuovo attacco del Collegio dei geometri : Malgrado le reiterate richieste rivolte al sindaco Leoluca Orlando dai geometri palermitani in merito alla necessità di rivisitare in chiave critica la gestione del polo tecnico municipale, la situazione nel corso degli ultimi mesi è addirittura peggiorata: oltre all'assenza di dirigenti in grado di coordinare il lavoro negli Uffici, si registra una preoccupante assenza di strumenti operativi, tanto da costringere gli utenti, solo per fare un ...

Elezioni politiche - la mappa dei candidati Collegio per Collegio : Chi sono i candidati che potremo scegliere per comporre il nuovo Parlamento? Ecco le mappe che ci aiuteranno a visualizzare, collegio per collegio alla Camera e al Senato, le principali sfide elettorali del voto del 4 marzo ...

