Colesterolo addio con una sola iniezione per la vita

(Di sabato 7 aprile 2018) Le lipoproteine a bassa densità (LDL) vengono comunemente chiamate comecattivo, mentre quelle ad alta intensità (HDL) vengono dettebuono. Le LDL sono fondamentali per il nostro organismo, ma un eccesso delle stesse può portare alla loro modificazione strutturale causata dai radicali liberi. Ne conseguirebbe un'ostruzione dei vasi sanguigni a causa della formazione di una placca che tende a crescere nel tempo. IlLDL Il problema delalto è di norma una condizione che si trascina per la maggior parte della. Le LDL possono mantenersi sotto controllo grazie a una dieta corretta ed all'utilizzo di medicinali, ma non si può eliminare il problema, almeno così è stato finora. Nell'imminente futuro la condizione di milioni di persone che soffrono di questo problema potrebbe cambiare, grazie a una ricerca condotta dall'Università napoletana ...