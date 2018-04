Claudio Bisio | il dramma privatissimo | ' Certe volte penso di non farcela'

Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile con Claudio Bisio - tutti gli ospiti contro il serale di Maria De Filippi : Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile, contro la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Debutta oggi, sabato 7 aprile 2018, su TV8, l'inedita versione italiana del celebre show americano. Alla guida di Saturday Night Live Italia ci sarà l'attore e comico Claudio Bisio che accoglierà in studio i primi ospiti dell'edizione. Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live sono attesi questa sera insieme a Vanessa ...

Federica Pellegrini e Claudio Bisio - la strana coppia in vasca…da bagno! : Basta guardarli, immersi in una vasca da bagno, che già fanno sorridere. Federica Pellegrini e Claudio Bisio si osservano con un’espressione un po’ stranita, a mollo tra bolle e schiuma. Lei con tanto di cuffia e costume da gara, lui con le mani protese in avanti, come a mimare la partenza dai blocchi. «Questione di stile libero», scrive a margine della foto il comico, che da sabato 7 aprile sarà su TV8 con Saturday Night Live, versione italiana ...

Al cinema “Arrivano i prof” Ivan Silvestrini - Claudio Bisio - Lino Guanciale e Rocco Hunt : Ivan Silvestrini, Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt saranno al cinema dal 1° maggio 2018 con il nuovo film “ArrIvano i prof” una irriverente commedia sul mondo della scuola. Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il ...

NON C'È PIÙ RELIGIONE/ Trama e curiosità sul film su Rai 1 con Claudio Bisio (24 febbraio 2018) : Non c'è più RELIGIONE, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Nabiha Akkari e Alessandro Gassmann. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Film in tv : Ex con Claudio Bisio - Fabio De Luigi e Claudia Gerini : In alternativa, è possibile seguire il Film anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale www.paramountchannel.it/tv/diretta . Ex stasera in tv: cast e curiosità La pellicola è stata ...