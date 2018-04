Claudio Baglioni | Hunziker e Favino pronti per Sanremo 2019?

Claudio Baglioni/ Dalle querele a Sanremo bis con Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino? Ecco gli indizi : Dalle querele ad Antonio Ricci al ritorno all'Ariston per il Festival di Sanremo la strada è breve soprattutto quando in mezzo c'è una cena dal sapore di "indizio schiacciante"(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Claudio Baglioni - Hunziker - Favino e i vertici Rai pizzicati a cena insieme : Sanremo bis alle porte? : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Favino e i vertici Rai pizzicati a cena insieme. Sanremo bis per il trio? Michelle Hunziker, Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Mario Orfeo (Direttore Generale Rai), Angelo Teodoli e Claudio Fasulo (direttore e vice di Rai1): tutti riuniti in un ristorante romano, assieme, seduti allo stesso tavolo. Oltre ai suddetti, alla medesima […] L'articolo Claudio Baglioni, Hunziker, Favino e i vertici Rai ...

Claudio Baglioni querela Antonio Ricci per il ‘botulino nel cervello’ : Denuncia per diffamazione e inchiesta aperta dalla procura di Roma ai danni di Antonio Ricci. E’ Il Messaggero a riportare che Claudio Baglioni ha querelato il papà di Striscia la notizia per le affermazioni da lui pronunciate contro il cantautore alla vigilia del Festival di Sanremo 2018, di cui Baglioni è stato il direttore artistico. “Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello” aveva dichiarato Ricci sollevando non ...

Antonio Ricci torna ad attaccare Claudio Baglioni - dopo la querela : "Non accetta la critica e neppure il diritto di satira" : rI commenti al veleno del patron di Striscia la notizia, Antonio Ricci, nei confronti di Claudio Baglioni finiscono in tribunale. Secondo quanto riporta Il Messaggero il cantante e direttore artistico del festival si sarebbe rivolto alla procura di Roma presentando una querela per diffamazione e ci sarebbe quindi un'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo l'esposto presentato dagli avvocati Lorenzo Contrada e Andrea Pietrolucci. Ma il patron ...

«Botulino gli intoppa il cervello» : Claudio Baglioni querela Antonio Ricci : Claudio Baglioni Claudio Baglioni non ha perdonato Antonio Ricci. E non intende fargliela passare liscia. Il cantautore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 avrebbe infatti querelato per diffamazione l’ideatore di Striscia la Notizia, che alla vigilia della kermesse canora gli aveva rivolto giudizi particolarmente sferzanti. Il botta e risposta tra i due finirà in tribunale. Secondo Il Messaggero, che riporta la notizia, la ...

