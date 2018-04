CLAUDIO AMENDOLA Il troppo successo | l' infarto e quella volta in cui è stato

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal leghismo di CLAUDIO AMENDOLA all’opposizione forzata del Pd : E’ vero che Claudio Amendola, attore da sempre di sinistra, si è iscritto alla Lega di Matteo Salvini? In secondo luogo, è vero che Silvio Berlusconi è ormai riabilitato e può scorrazzare liberamente nel campo politico come se non fosse stato condannato in via definitiva per frode fiscale? Infine, è vero che il Pd non può far altro che stare all’opposizione perché così vogliono i suoi elettori? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...

CLAUDIO AMENDOLA a settembre ho avuto un’infarto : Ospite a “Verissimo” Claudio Amendola racconta:”A settembre ho avuto un infarto. Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca mi ha detto ‘forse è il caso che andiamo all’ospedale’ che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma”. Claudio Amendola svela per la prima volta in tv, un grave problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa e di cui non aveva mai parlato. Claudio ...

CLAUDIO AMENDOLA : «Ho avuto un infarto a settembre. Ho smesso di fumare e perso 12 kg» : «A settembre ho avuto un infarto: da allora ho cambiato radicalmente vita, ho smesso di fumare e ho perso 12 kg. Ho avuto la fortuna di essere stato assistito da ottimi medici e di aver avuto...

CLAUDIO AMENDOLA infarto : ecco come sta adesso l'attore : Ospite della trasmissione Verissimo, Claudio Amendola nella puntata che andrà in onda sabato 7 aprile ha svelato per la prima volta in televisione di aver avuto un infarto. Il racconto choc dell'attore ha colpito il pubblico presente in studio, tra cui la presentatrice Silvia Toffanin. Il fatto risale allo scorso settembre, quando il popolare volto televisivo racconta che un giorno si sentì male all'improvviso. A convincerlo a recarsi il prima ...