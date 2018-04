Chiuso canale telegram pro Daesh gestito da adolescente italiano

: Guerra fredda a Mediaset traDeD’Urso. La voce, lanciata per prima dal sito Trash Italiano, sta circolando da qualche ora e riguarderebbe uno slatente tra le due conduttrici. Poi è arrivata l’indiscrezione lanciata in queste ore sulle pagine della rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, dove si parla di un clima non troppo disteso a Mediaset tra le due presentatrici del Biscione. La gossippata ...