Chiara Ferragni | pancia quasi piatta a 17 giorni dal parto Ma i fan si indignano | «E

Chiara Ferragni - la pancia a 17 giorni dal parto è quasi sparita con il pilates. Fan indignati : «E quando stai con tuo figlio?» : Chiara Ferragni posta una foto dopo la lezione di pilates ed è subito polemica social. Dopo la nascita di Leone , l'influencer più famosa del mondo è ormai protagonista indiscussa del gossip e i suoi scatti continuano a far discutere. Chiara Ferragni mamma sexy, la foto 10 giorni dopo il parto. I fan: 'Che belle te**e' Dopo il video in cui ...

“Già in forma dopo il parto - ma come fa?”. Svelato il segreto di Chiara Ferragni. “Questa è la mia pancia a 17 giorni dalla nascita di Leone : il corpo è incredibile” - scrive mostrando le foto. Guardare per credere (e prendere appunti) : Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto, senza Fedez e il piccolo Leone, per mostrarsi ai follower 10 giorni dopo il parto. Uno scatto che ha collezionato ben presto centinaia di migliaia di like e commenti a non finire, perché Chiara è proprio una mamma sexy, nonostante sia passato così poco tempo dal parto. La fashion blogger italiana più famosa e influente nel mondo è già in formissima, pochi giorni ...

Chiara Ferragni in palestra dopo il parto : «Il nostro corpo è così incredibile» : Chiara Ferragni, 17 giorni dopo l’arrivo di Leone Lucia, fa i conti con la vita da neo mamma. E, come ogni altro evento della sua vita «bello o brutto che sia», la racconta via social. Lei, dodici milioni e mezzo di follower e un impero costruito scatto dopo scatto, e papà Fedez sono a Los Angeles, dove il piccolo è venuto al mondo. LEGGI ANCHE Chiara Ferragni mamma di Leone: «Pelle a pelle» Il loro diario 2.0. racconta così la routine: le ...

Chiara Ferragni : la cittadinanza americana di Leone e la nuova macchina di lusso : Dopo che Fedez ha esplicitamente risposto a chi criticava lui e la Ferragni per le foto e i video di Leone pubblicati sui social, i Ferragnez...

Fedez e Chiara Ferragni criticati a Mattino 5 dopo la polemica : Mattino Cinque: ancora bufera su Fedez e Chiara Ferragni Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è strumento di marketing usato dai genitori? Questo è stato l’argomento discusso oggi a Mattino 5, in seguito alla bufera scoppiata sui social. Federica Panicucci ha infatti aperto il suo talk mostrando ai suoi telespettatori i video che il rapper aveva caricato su Instagram in cui spiegava che era non possibile valutare la capacità genitoriale ...

Maurizio Costanzo critica Fedez e Chiara Ferragni : Fedez e Chiara Ferragni attaccati da Maurizio Costanzo: il motivo Anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua riguardo a Fedez e Chiara Ferragni e il loro rapporto con Leone e i social. Il piccolo nato la settimana scorsa è già un idolo sul web anche grazie alla sovraesposizione di sue foto e video che i genitori caricano quotidianamente sui social. Proprio per questo i due influencers sono stati molto criticati e recentemente si è messa ...

Chiara Ferragni e Fedez - le foto di Leone sui social. "Criticate noi? Lo fanno tutti i genitori di oggi" : Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio una delle coppie più social del momento e non si sono mai nemmeno risparmiati nel pubblicare foto del figlio Leone. Molti hanno attaccato per questo...

Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni per le foto del figlio Leone : Maurizio Costanzo contro Fedez e Chiara Ferragni: “Non danno il buon esempio” Continua la polemica per le foto di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il bambino, nato lo scorso 19 marzo, viene costantemente ripreso sui social network, con foto e video. Una sovraesposizione che ha portato più di qualcuno ad attaccare il […] L'articolo Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni per le foto del figlio Leone ...

Fedez e Chiara Ferragni genitori troppo social? Lo sfogo del rapper : “Condividiamo il momento più bello della nostra vita” : Fedez e Chiara Ferragni genitori troppo social? Si è scatenata nelle ultime ore una polemica (l'ennesima) che ha come protagonista il rapper e la nota influencer, neo genitori del piccolo Leone. Fedez e Chiara Ferragni sono stati accusati di essere genitori troppo "social", ovvero di condividere un eccessivo numero di fotografie e post su Instagram e Facebook relativi al figlio Leone, nato a Los Angeles due settimane fa. Sin dai primi ...

Fedez e Chiara Ferragni quando si sposano? I dettagli sulla data delle nozze : quando si sposano Chiara Ferragni e Fedez? Svelati i primi dettagli sulla data delle nozze Chiara Ferragni e Fedez sono probabilmente una delle coppie più amate e seguite dagli utenti sui social. La loro vita e i loro successi vengono sempre condivisi dai due che, anche su questo continuo contatto con i propri fan, hanno praticamente […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni quando si sposano? I dettagli sulla data delle nozze proviene da ...