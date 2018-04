CGIA Nuovo Governo | manovra da 18 | 5 mld per Iva e Bilancio dello Stato

La CGIA : al nuovo governo toccherà una manovra da almeno 18 - 5 miliardi : Non si sa chi siederà a Palazzo Chigi e chi nei singoli ministeri. I partiti sono ancora alla ricerca di una soluzione, dietro la regia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che cerca di ...

