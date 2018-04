CGIA | il nuovo governo dovrà fare una manovra di almeno 18 | 5 miliardi per scongiurare

gazzettadisalerno

: L’allarme della Cgia: il nuovo governo rischia già una manovra da 18,5 miliardi - LaStampa : L’allarme della Cgia: il nuovo governo rischia già una manovra da 18,5 miliardi - MediasetTgcom24 : Cgia: al nuovo governo toccherà fare manovra da almeno 18,5 mld #cgiamestre - Adnkronos : #Cgia: 'A nuovo #governo toccherà #manovra da oltre 18 miliardi' -

(Di sabato 7 aprile 2018) Anche alla luce di questi numeri, la messa in sicurezza del nostro paese è una priorità che va affrontata subito sia per evitare tragedie future, ma anche per far girare l'economia e creare nuovi ...