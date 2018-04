CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI Il giallo del dietro le quinte Ballando con le Stelle

CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli/ Troppo bravi? Manca l'effetto sorpresa (Ballando con le Stelle 2018) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono una delle coppie meglio affiatate di Ballando con le Stelle 2018. Ma l'attore ha un po' deluso le aspettative nell'ultima puntata.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:06:00 GMT)

CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli - il Boogie che non convince (VIDEO) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli in un Boogie che ha tenuto banco a Ballando con le Stelle 2018. La quarta puntata del talent di Rai 1 ha visto l’attore alle prese con un ballo scatenato, dimostrando ancora una volta la propria bravura. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli hanno registrato però anche delle critiche da parte della Presidente della giuria, che ha notato alcuni errori durante la performance. Il consiglio di Fabio Canino è di ...

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ In corsa per la vittoria : ovazione dal pubblico (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:54:00 GMT)

CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli/ Si confermano la coppia da battere (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Ballando con le Stelle 2018 - CESARE BOCCI e la gomitata della Tripoli : Macerata, 25 marzo 2018 " Solo un galantuomo come Mimì poteva incassare con quel savoir faire la gomitata di una donna. E poco cambia quando Cesare Bocci non veste i panni dello sciupafemmine di ...

Ballando con le stelle 2018 : se CESARE BOCCI «pensiona» Mimì Augello : Cesare Bocci è molto più di Mimì Augello. E la prova provata si è avuta sabato sera sulla pista di Ballando con le stelle 2018, dove, senza commissari né «picciotte» tra i piedi, il sodale di Montalbano ha dato il meglio di sé. Alessandra Tripoli ha detto che Bocci è stato contagiato dal «virus della danza», che ha preso tanto gusto nel ballare da «avere gli occhi luminosi, come quelli di un bambino che entri in una sala giochi». Su e giù, ...

CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli/ Piccolo incidente durante l'esibizione (Ballando con le stelle 2018) : L’attore Cesare Bocci in gara a Ballando con le stelle al fianco di Alessandra Tripoli, prova a migliorare i 43 punti raccolti la scorsa settimana con un bellissimo Paso Doble.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 22:20:00 GMT)

CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI/ Tra le coppie favorite? (Ballando con le stelle 2018) : L’attore CESARE BOCCI in gara a Ballando con le stelle al fianco di ALESSANDRA TRIPOLI, prova a migliorare i 43 punti raccolti la scorsa settimana con un bellissimo Paso Doble.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:41:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Il videomessaggio di Catarella (Ballando con le stelle) : CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:30:00 GMT)

CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli/ Video - la nuova sfida dopo il successo (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:12:00 GMT)

CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli/ I migliori stasera : "Tra siciliani ci s'intende" (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci, attore maceratese che interpreta Mimì Augello nel commissario Montalbano, protagonista sulla pista di Rai 1 al fianco della ballerina Alessandra Tripoli.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:13:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta : Selvaggia Lucarelli pazza di CESARE BOCCI (10 marzo 2018) : Ballando con le stelle 2018 debutta oggi, sabato 10 marzo su Raiuno: Cast stellare per Milly Carlucci e Paolo Belli che tornano al timone del programma dance della tv italiana.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:03:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Per il vice di Montalbano un’esperienza in pista (Ballando con le stelle) : CESARE BOCCI, attore maceratese che interpreta Mimì Augello nel commissario Montalbano, protagonista sulla pista di Rai 1 al fianco della ballerina ALESSANDRA TRIPOLI.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Chi è CESARE Bocci? Biografia - età e vita privata dell'attore : Chi è Cesare Bocci? L'attore è noto principalmente per il personaggio di Mimì Augello in Il commissario Montalbano, l'amatissima serie TV dove recita accanto a Luca Zingaretti, ma nella sua carriera ci sono numerosi altri successi. Tra film, fiction e teatro, l'attore è pronto per una nuova esperienza e decisamente diversa da un set di riprese: è nel cast di Ballando con le stelle 2018, ballerà in coppia con l'insegnante Alessandra Tripoli. In ...