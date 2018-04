Centrodestra insieme da Mattarella Di Maio pensa al Pd e attacca Salvini

L'unione fa la forza - o perlomeno evita l'ordine sparso : i leader del Centrodestra insieme al Quirinale : Berlusconi e Meloni rispondono positivamente all'invito di presentarsi uniti, come coalizione, al prossimo giro di consultazioni - La nota è firmata da Silvio Berlusconi, ma l'iniziativa è 'targata' ...

SALVINI - “Centrodestra insieme AL COLLE”/ Ok di Berlusconi e Meloni : Zaia con Toti - ”Governo uniti con M5s” : Centrodestra, appello SALVINI a Berlusconi e Meloni "INSIEME alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Centrodestra unito per le consultazioni<br>Salvini - Meloni e Berlusconi insieme al Colle : Chi si aspettava la frattura completa del Centrodestra, almeno per ora dovrà ricredersi. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva lanciato l’appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista del prossimo giro di consultazioni, chiedendo loro di presentarsi uniti al Colle, e oggi quell’appello è stato accolto.Silvio Berlusconi ha diffuso poco fa una breve nota in cui conferma questa unione per il prossimo incontro col Presidente della ...

Berlusconi e Meloni accolgono l’invito di Salvini : il Centrodestra insieme al Colle : «Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. E gli alleati accolgono la richiesta. «Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Melo...

Salvini : Centrodestra è unito - andiamo insieme alle consultazioni : Roma, 6 apr. , askanews, 'Chiederò a Berlusconi e alla Meloni di andare uniti alle prossime consultazioni per dimostrare a tutti che il centrodestra che ha vinto le elezioni è unito. Chiederò di ...

Salvini : delegazione Centrodestra insieme al Colle. Berlusconi valuta : ... lo temo per l'Italia", continua Delrio che aggiunge: "Gli elettori non vanno presi in giro, la politica è anche serietà con promesse da mantenere". Orlando: Renzi lasci lavorare Martina o ritiri le ...

Salvini : Centrodestra insieme al Colle : 13.47 "Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni". Lo ha dichiarato il leader della Lega,Salvini a RaiNews24. Salvini ritiene infatti che "l'unico governo possibile è quello del Centrodestra insieme con il M5S".

Brunetta 'Vedrei bene Renzi e Berlusconi insieme nel Centrodestra allargato' : ROMA - Una presidenza delle Camere al Pd per ottenere dai Dem un appoggio esterno a un governo di centrodestra. È l'ipotesi messa in campo da Renato Brunetta , capogruppo uscente dei deputati di Forza ...

Governo : Giorgetti - Centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso. Indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del centrodestra”. Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di Radio anch’io. L'articolo Governo: Giorgetti, centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Giorgetti - Centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso. Indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del centrodestra”. Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di Radio anch’io. L'articolo Governo: Giorgetti, centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini sembra essere il primo su Meteo Web.

Centrodestra : Berlusconi - Salvini - Meloni - Fitto insieme sul palco Tempio Adriano : Con l'arrivo di Silvio Berlusconi ha preso il via l'iniziativa comune del Centrodestra. Il leader di Forza Italia è stato l'ultimo ad arrivare al Tempio di Adriano, a Roma, ed è salito sul palco per ...

Centrodestra insieme per appello a voto : 19.48 "I leader della coalizione di Centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, si ritroveranno giovedì alle 15 presso la sala del Tempio di Adriano in Roma, per l'appello finale al voto". Lo afferma una nota diffusa da Forza Italia.