Ceccarini | Iuliano-Ronaldo e i veleni di Juve-Inter | dopo 20 anni ne stiamo ancora

Ceccarini : “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” : Ceccarini: “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” Parla per la prima volta in tv a Premium il fischietto livornese protagonista 20 anni fa del caso più discusso della storia del calcio italiano Continua a leggere

Juve-Inter del '98 - l'ex arbitro Ceccarini : 'Era fallo di Ronaldo su Iuliano' : Il mondo intero conosce la verità, anche tanti juventini che mi incontrano lo ammettono. L'ho visto l'altra sera e l'ho salutato per educazione. Senza parole'.

Inter - Simoni : 'Iuliano-Ronaldo? Ceccarini bugiardo. La Juve...' : Lui non ha dubbi, vuole sconfiggere il mondo. Mi basta sapere che tutti pensano una cosa, tranne lui. Anche Ceccarini dovrebbe arrendersi, invece lui tiene duro e va bene così. Ma ormai non mi ...

Simoni : "Ceccarini - parole comiche. Iuliano ammise il fallo - me lo disse suo padre" : Il mondo intero conosce la verità, anche tanti juventini che mi incontrano lo ammettono. L'ho incontrato l'altra sera e l'ho salutato per educazione. Senza parole. Meglio se sta zitto'. Iuliano-...

Contatto Ronaldo-Iuliano - Simoni risponde così all’ex arbitro Ceccarini : “Le dichiarazioni di Ceccarini su Ronaldo e Iuliano? È una comica, siamo nel mondo dei sogni. Meno male che ha smesso di arbitrare dopo i danni che ha fatto. È irriverente”. Gigi Simoni risponde così all’ex arbitro. “Ceccarini non ha il buon senso di chiudere questo discorso, non ho parole”, dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ha un bel coraggio. Il mondo intero -sottolinea- conosce la verità, ...

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano - Ceccarini : “non c’è mai stata malafede” : L’ex arbitro Ceccarini in un’intervista a Premium Sport è tornato a parlare del contatto Ronaldo-Iuliano nella gara tra Juventus ed Inter, dichiarazioni destinate a fare discutere. Poi un commento anche sul Var: “In realtà la Var in quell’occasione c’è stata e mi meraviglia che nessuno l’abbia preso in considerazione o abbia fatto finta di niente: in diretta e durante il replay dell’episodio il ...

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano : la clamorosa confessione dell’ex arbitro Ceccarini : Juventus-Inter, contatto Ronaldo-Iuliano – “Il contatto tra Ronaldo e Iuliano non era rigore: il mio unico errore è stato non aver fischiato fallo a favore della Juve”. Sono le parole destinate a fare discutere dell’ex arbitro Piero Ceccarini sull’episodio avvenuto nella sfida-scudetto tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998 da lui arbitrata, parole rilasciate in un’intervista a Premium Sport. “Oggi, ...

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano : la confessione shock dell’ex arbitro Ceccarini : Juventus-Inter, contatto Ronaldo-Iuliano – “Il contatto tra Ronaldo e Iuliano non era rigore: il mio unico errore è stato non aver fischiato fallo a favore della Juve”. Sono le parole destinate a fare discutere dell’ex arbitro Piero Ceccarini sull’episodio avvenuto nella sfida-scudetto tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998 da lui arbitrata, parole rilasciate in un’intervista a Premium Sport. “Oggi, ...

Juventus-Inter - Iuliano : 'Ceccarini ha dato certezze sul contatto con Ronaldo' : 1 di 3 Successiva MILANO - Dopo venti anni, Piero Ceccarini rompe il silenzio e torna sul celebre, controverso contatto fra Mark Iuliano e Ronaldo in Juventus-Inter, ribadendo la sua buona fede e la ...

Ceccarini fa infuriare i tifosi dell'Inter : 'Iuliano-Ronaldo? Ecco la verità' Video : Uno degli episodi che verranno ricordati per sempre da tutti gli appassionati di calcio è quello del contatto tra #Ronaldo e Mark Iuliano in uno Juventus-Inter del 1998, decisivo per la lotta scudetto, con il match terminato 1-0 per i bianconeri grazie alla rete di Alessandro Del Piero. Ancora oggi, vedendo quell'intervento, tante sono le polemiche [Video] e in molti si chiedono come abbia fatto l'arbitro di allora, Piero #Ceccarini, a non ...

Ceccarini - Inter-Juve 1998 - Ronaldo-Iuliano. E i social si scatenano : E non mancano le opinioni, alle volte anche molto dure, di ex calciatori e protagonisti del mondo del calcio, come l'ex interista Ciccio Colonnese che attraverso il suo profilo Istagram ha definito ...

Ceccarini su Juventus-Inter del 98 : “Fu fallo di Ronaldo su Iuliano”/ Gigi Simoni furia contro l'arbitro : Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”: Gigi Simoni è una furia. L’arbitro del famoso match torna a parlare dopo quasi 20 anni, e l’ex tecnico nerazzurro si indigna(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Ceccarini fa infuriare i tifosi dell'Inter : 'Iuliano-Ronaldo? Ecco la verità' : Uno degli episodi che verranno ricordati per sempre da tutti gli appassionati di calcio è quello del contatto tra Ronaldo e Mark Iuliano in uno Juventus-Inter del 1998, decisivo per la lotta scudetto, con il match terminato 1-0 per i bianconeri grazie alla rete di Alessandro Del Piero. Ancora oggi, vedendo quell'intervento, tante sono le polemiche e in molti si chiedono come abbia fatto l'arbitro di allora, Piero Ceccarini, a non fischiare il ...

Ceccarini su Juve-Inter del '98 : "Iuliano su Ronaldo? Punizione per la Juve" : Parla Piero Ceccarini. E le sue parole sono destinate a creare polemiche. In un'intervista esclusiva a Premium Sport , per la prima volta in 20 anni l'ex arbitro si esprime in tv sulla controversa sfida tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998, da lui diretta. E si dice dispiaciuto per il fatto di essere ...