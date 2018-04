Ceccarini | “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo”

newsgo

: #Ceccarini per la prima volta in tv dopo 20 anni di silenzio: 'Iuliano in Juve-Inter? L'errore fu non fischiare il… - Sport_Mediaset : #Ceccarini per la prima volta in tv dopo 20 anni di silenzio: 'Iuliano in Juve-Inter? L'errore fu non fischiare il… - forumJuventus : Ceccarini per la prima volta in TV dopo 20 anni di silenzio: 'Iuliano-Ronaldo? L'unico fallo in quel contatto lo fa… - PremiumSportHD : ESCLUSIVA #premiumsport #JuventusInter - 20 anni dopo parla #Ceccarini: 'Fallo di #Ronaldo su #Iuliano, avevo vist… -

(Di sabato 7 aprile 2018): “Iuliano in? L’errore fu nona Ronaldo” Parla per la prima volta in tv a Premium il fischietto livornese protagonista 20 anni fa del caso più discusso della storia del calcio italiano