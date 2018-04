CAVALLERIA E PAGLIACCI A Roma un dittico tra applausi agli artisti e proteste per la

ilsussidiario

(Di sabato 7 aprile 2018) Al Teatro dell'Opera diè andato in scena ilrusticana econ la regia di Pippo Delbono, che non è stata gradita dal pubblico. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:11:00 GMT)ENZO JANNACCI/ E quel mago che non se n'è mai andato, di P. VitesWAGNER/ "L'olandese volante" a Santa Cecilia, di G. Pennisi