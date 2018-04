Caso Rossi | il gigolò conferma E indica la villa dei festini hard

Caso David Rossi - la telefonata shock del magistrato (VIDEO) : Caso David Rossi – Un video shock è stato diffuso da Quarto Grado nella puntata del 6 aprile 2018, in cui il magistrato preposto alle indagini sul Caso di David Rossi fa pesanti affermazioni. L’audio riguarda una telefonata fatta dal funzionario Aldo Natalini ad un amico, in cui parla di una “gola profonda” presente fra i dipendenti dei Monti dei Paschi di Siena. Che si tratti proprio della vittima? Caso David Rossi, un ...

Felice Porzio e Rosy LoCaso erano prossimi al matrimonio : l’Italia in lutto : Si sarebbero dovuti sposare il prossimo 12 maggio. Sono morti in un terribile incidente stradale insieme al fratello del futuro

Monte dei Paschi di Siena/ Mps. Caso David Rossi : il nome spunta in un'indagine a Belluno - oggi - 28 marzo - : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,45 euro ad azione. Gli aggiornamenti sul Caso David Rossi.

Monte dei Paschi di Siena/ Mps. Caso David Rossi : il nome spunta in un'indagine a Belluno (oggi - 28 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,45 euro ad azione. Gli aggiornamenti sul Caso David Rossi. Ultime notizie live di oggi 28 marzo 2018(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:46:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e gli sviluppi del Caso David Rossi (oggi - 27 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,65 euro ad azione. Gli sviluppi del caso David Rossi. Ultime notizie live di oggi 27 marzo 2018(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 06:13:00 GMT)

Caso David Rossi a Le Iene - testimonianza shock di un escort : «Festini con politici - magistrati e dirigenti Mps» : Le Iene Festini a luci rosse con magistrati, politici, giornalisti e dirigenti di Mps. La “bomba morale” scoppia su Italia1, a Le Iene, con rivelazioni clamorose che ora attendono solo di essere verificate da chi di dovere. Il programma Mediaset è tornato ad occuparsi del Caso di David Rossi e lo ha fatto con una testimonianza shock che aprirebbe nuovi ed inquietanti scenari sulla morte dell’ex capo ...

Caso Rossi - l'ex gigolò : "Vi racconto i festini hard tra coca e orge. C'erano dirigenti Mps e pm" : Per 'il fatto di frequentare determinate persone più o meno conosciute, ma comunque con dei ruoli importanti all'interno di società, di banche, del mondo della televisione, del giornalismo, del ...

Roma VIII - Di Casola : «Le prossime tre partite ci daranno risposte» : Roma - La Prima categoria della Roma VIII, capolista del girone G, è pronta per la volata finale. Da domenica si ricomincia dal +6 sul Giardinetti Garbatella e dalla delicata trasferta contro l'...

Roma VIII Calcio (I Cat) : Di Casola attende i prossimi 3 match : Roma VIII Calcio (I cat.), il vice presidente Di Casola: «Le prossime tre partite ci daranno risposte» Roma – La Prima categoria della Roma VIII,... L'articolo Roma VIII Calcio (I Cat): Di Casola attende i prossimi 3 match proviene da Roma Daily News.

Il Caso David Rossi - 5 anni dopo nessuna verità sulla morte del manager Mps : tra archiviazioni ed errori investigativi : “C’è una mattina ogni 364 giorni in cui ti svegli e non hai bisogno di fare mente locale perché sai benissimo che giorno è”. Sono passati cinque anni dalla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013, eppure la moglie Antonella Tognazzi, così come i familiari, ancora aspettano una verità su quanto accaduto al manager di Monte dei Paschi di Siena. Se non una verità assoluta, almeno una verità credibile. Perché a oggi la procura di Siena ...

Caso Oda - Cgil e Cisl : 'La prossima settimana arriveranno gli arretrati' : 'Apprendiamo con soddisfazione che, entro la prossima settimana, i lavoratori dell'ODA potranno ricevere il pagamento degli stipendi arretrati dei mesi di dicembre 2017, gennaio 2018 e la 13ma ...

IL Caso/ Le tutele "esagerate" contro il licenziamento in prossimità delle nozze : La nullità del licenziamento in prossimità di matrimonio è ormai stata estesa, via sentenze, anche agli uomini. Le conseguenze potrebbero non essere positive. CESARE POZZOLI(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 06:07:00 GMT)SCIOPERO/ Media o disagi contano più delle proteste davanti ai cancelli, di V. BoniEMBRACO/ I licenziamenti da non scaricare sull'Europa, di G. Larghi

MotoGp – Valentino Rossi non lascia nulla al Caso : ecco cosa ha in mente il Dottore : Valentino Rossi si candida ad essere grande protagonista nel pRossimo campionato di MotoGp, l’intenzione è conquistare il decimo titolo mondiale. Nel frattempo il Dottore pensa in grande ed al futuro, ecco cosa ha in mente il pilota italiano. Rossi ha intenzione di seguire le orme di alcuni colleghi ed aprire a Tavullia un museo a lui dedicato. Le voci relative a quest’idea circolano ormai da tempo, ma sembra che ultimamente si stia ...

Lazio-Genoa - il Var fa discutere : il Caso Laxalt fa infuriare Pepito Rossi [VIDEO] : 1/22 ...