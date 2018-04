Canada | un camion travolge il pullman di una squadra junior di hockey | 14 morti

Canada - schianto fra camion e pullman : strage di giovani giocatori di hockey - 14 morti : strage di giovani giocatori di hockey in Canada a causa di uno schianto fra un pullman e un camion. È di almeno 14 il numero dei morti nell'incidente avvenuto a una trentina di chilometri...

Canada : 14 morti in scontro camion-pullman

Si stavano dirigendo a Nipawin dove era in programma una partita dei playoff ma metà di loro sono morti in un incidente stradale. Il pullman della squadra canadese di hockey giovanile, la Humboldt Broncos, è rimasto coinvolto in un incidente con un camion sull'autostrada 35 a circa 28 chilometri a nord di Tisdale. A bordo c'erano 28 persone

Canada : media - 14 morti in scontro camion-pullman

