Canada : 14 morti in scontro camion-pullman

Canada - scontro camion-bus : morti 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile : Si stavano dirigendo a Nipawin dove era in programma una partita dei playoff ma metà di loro sono morti in un incidente stradale. Il pullman della squadra canadese di hockey giovanile, la Humboldt Broncos, è rimasto coinvolto in un incidente con un camion sull’autostrada 35 a circa 28 chilometri a nord di Tisdale. A bordo c’erano 28 persone: sono ...

Canada - scontro bus-camion : morti 14 giocatori di hockey : Incidente mortale a nord di Tisdale, nel Saskatchewan. Coinvolto un team giovanile. Trudeau: «Non posso immaginare cosa stiano passando i genitori»

Canada : media - 14 morti in scontro camion-pullman

Canada - scontro camion-pullman : 14 morti : 10.03 E' di almeno 14 il numero delle vittime dell'incidente stradale in Canada tra un camion e un pullman che trasportava i giocatori della squadra di hockey giovanile degli Humboldt Broncos: lo scrive Sky news in un tweet.Ci sarebbero anche 14 feriti. L'incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. Il pullman con a bordo la squadra di giovani si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una ...