Canada | camion travolge pullman squadra junior hockey | 14 morti

In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone : 14 persone, perlopiù ragazzi tra i 16 e i 21 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto venerdì sera nel Saskatchewan, in Canada, tra un camion e un pullman che trasportava una squadra di hockey giovanile. L’incidente è avvenuto The post In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone appeared first on Il Post.