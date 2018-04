Canada | bus di una squadra giovanile di hockey si schianta contro un camion | 14 morti

Incidente tra un tir e il bus di una squadra di Hockey : 14 morti in Canada : ROMA - È di almeno 14 il numero delle vittime dell'Incidente stradale di ieri sera in Canada tra un camion e un pullman che trasportava i giocatori della squadra di Hockey giovanile degli ' Humboldt ...

Canada - autobus con squadra di hockey si scontra con tir : 14 atleti morti : Tragedia in Canada dove una squadra di hockey giovanile è stata coinvolta in un incidente mortale che ha visto l'autobus degli atleti scontrarsi con un semirimorchio in una zona rurale del Saskatchewan. I media canadesi, che citano fonti di polizia, parlano di 14 morti e 14 feriti.La Royal Canadian Mounted Police, che sta indagando sull'incidente, ha dichiarato in un comunicato stampa di aver confermato morti e una serie di feriti. I Nipawin ...

MLS - Columbus Crew di nuovo in vetta. Los Angeles Galaxy fermati in Canada : Mi preoccupa l'assenza di Pjanic contro il Real' Nazionale, Costacurta: 'Il 20 Maggio saprete il nome del nuovo Ct' LIVE Casertana-Lecce, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Canada : psichiatra 'curava' i pazienti omosessuali abusando di loro : Dovrà difendersi in tribunale, lo psichiatra accusato di aver abusato di due dei suoi pazienti. I rapporti sessuali erano visti dal dottore, ora settantenne, come una possibile "cura" per il loro "...