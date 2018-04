Canada | autobus con squadra di hockey si scontra con tir | 14 atleti morti

ilgiornale

(Di sabato 7 aprile 2018) Tragedia indove unadigiovanile è stata coinvolta in un incidente mortale che ha visto l'deglirsi con un semirimorchio in una zona rurale del Saskatchewan. I media canadesi, che citano fonti di polizia, parlano di 14e 14 feriti.La Royal Canadian Mounted Police, che sta indagando sull'incidente, ha dichiarato in un comunicato stampa di aver confermatoe una serie di feriti. I Nipawin Hawks hanno riferito su Twitter che lacoinvolta è l'Humboldt Broncos, con la quale avrebbero dovuto battersi nella partita di spareggio della Saskatchewan JuniorLeague. Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 aprile 2018L'incidente ...