Calciomercato Juventus | il ko ferma Emre Can ma non Marotta

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - definito il secondo arrivo per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League contro il Real Madrid, qualificazione compromessa ed adesso l’obiettivo è quello di vincere scudetto e Coppa Italia. Ma si pensa anche alla prossima stagione, i bianconeri hanno praticamente definito nelle ultime ore due operazioni. Non solo Emre Can, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb è fatta anche per Matteo Darmian, terzino dello United ma ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Calciomercato Juventus - ritorno di fiamma per Andrè Gomes : può lasciare il Barcellona : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta prestazione in Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Allegri adesso può concentrarsi sul campionato. Ma si pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra della prossima stagione, rivoluzione in difesa, novità anche per il centrocampo. Secondo Mundo Deportivo fra gli obiettivi per la prossima stagione ci sarebbe il centrocampista portoghese ...

Calciomercato Juventus - accordo totale con Emre Can : ecco come cambia il centrocampo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League nell’andata dei quarti di finale, 0-3 davanti al pubblico amico che ha compromesso la qualificazione, vicine allo zero le possibilità di superare il turno. I bianconeri adesso possono concentrarsi sul mercato, l’intenzione è rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore accordo totale con il centrocampista Emre Can che arriva a ...

Calciomercato Juventus - la coppia di portieri per la prossima stagione ed i colpi in difesa : Calciomercato Juventus – In Champions League Juventus troppo brutta per essere vera, non solo la debacle contro il Real Madrid ma in generale una competizione che non ha entusiasmato, il passo indietro rispetto alla scorsa stagione è stato evidente. Per questo motivo si pensa alla prossima stagione ed al Calciomercato, al via la rivoluzione soprattutto per quanto riguarda porta e difesa. Buffon al termine della stagione appenderà gli ...

Calciomercato Juventus - Chiellini al Real Madrid? Già scelto l'erede Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid sta cercando un difensore di alto livello per la prossima stagione e ha messo nel mirino Giorgio Chiellini della Juventus, prossimo avversario delle merengues nei quarti di finale di Champions League. A riportare la notizia è il noto quotidiano iberico El Gol Digital, che sta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - ecco perchè è possibile il ritorno di Pogba : Alex Sandro (e non solo) allo United : Calciomercato Juventus, IL ritorno DI Pogba E’ possibile – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, tra campionato, Coppa Italia e Champions League può raggiungere il massimo obiettivo. Ma si pensa anche alla prossima stagione e principalmente al mercato, un reparto pronto a subire diversi cambiamenti è il centrocampo. In entrata non è da escludere un clamoroso ritorno, quello di Pogba. Il francese è passato dai ...

Calciomercato Juventus - Marotta conferma la cena Simeone-Dybala! : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Milan, vantaggio dei bianconeri con Dybala, poi il pareggio di Bonucci. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta intervistato da ‘Premium Sport’: “Non ci vedo nulla di male nel fatto che Dybala abbia cenato con l’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone, lo ritengo del tutto normale”. Sull’addio di Bonucci: “Sono cose che ...

Calciomercato Juventus - Simeone smentisce : 'Niente cena con Dybala - è stato solo un incontro fortuito' : Io spero sempre che ci siano giornalisti che ci diano un'informazione migliore, perché il mondo dipende molto dall'informazione e mi fa piacere quando questa è fatta in maniera corretta". Simeone si ...

Calciomercato Roma - Balotelli apre al trasferimento! Poi novità su Napoli e Juventus : Calciomercato Roma, i giallorossi sono scesi in campo per la giornata di Serie A, pareggio contro il Bologna. Ma si pensa anche al mercato, il particolar modo Balotelli apre al trasferimento come riporta a Sportweek: “Non penso di poter andare al Napoli perchè De Laurentiis non ha mai avuto simpatia nei miei confronti. Sono stato una volta vicino anche alla Juventus, ma ho deciso io di non andare nonostante la dirigenza mi volesse. Andrei ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - inserimento per Emre Can! Si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal netto successo in campionato contro la Sampdoria ma in generale le ultime prestazioni della squadra di Luciano Spalletti non sono state entusiasmanti. La squadra è in lotta per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro, adesso partita assolutamente da non fallire contro il Verona. Ma a tenere banco è anche il mercato, si sta studiando ...

Calciomercato - Emre Can in stallo : la Juventus aspetta : TORINO - La novità su Emre Can è che non ci sono novità. E questa è comunque una notizia, perché significa che la trattativa continua a essere in stallo, con il tedesco di origine turca che, in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Juventus-Psg : in 4 possono cambiare maglia : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, la Juventus guida la classifica e ha l’intenzione di conquistare un altro scudetto, obiettivi importanti anche in Champions League in vista del doppio scontro contro il Real Madrid, il Psg invece ha già ipotecato la Ligue 1 mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione proprio contro i Blancos. Nel frattempo i due club lavorano sul mercato in vista della ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)