Calcio | serie C | Piacenza Pistoiese 2-2 LIVE

PAGELLE / Benevento Juventus (2-4) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : PAGELLE Benevento Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 31^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Vigorito (oggi 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Calcio a 5 : il Pescara si ritira dalla serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Consigli FantaCalcio 31a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 31a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 31a ...

Serie A Sky Sport Diretta 31a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Serie C - Calciomercato attivo : interessanti calciatori in scadenza Video : Il campionato di #Serie C è entrato nel passaggio rovente del finale di stagione, sia nella lotta per la promozione che in quella per la salvezza, non mancano interessanti scontri in tutti e 3 i gironi. La bagarre per la promozione, è interessante soprattutto nel girone A e nel girone B, dove Livorno [Video] e #Lecce, dopo aver comandato per tantissimo tempo adesso soffrono e sono in un periodo difficile: le avversarie Robur Siena, Catania e ...

Consigli FantaCalcio serie A/ Le dritte per la 31^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 31^ giornata. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:30:00 GMT)

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : la capolista Came Dosson a Reggio Emilia per difendere la vetta - impegni agevoli per Acqua&Sapone e Luparense : Espugnare Reggio Emilia e conservare la vetta della classifica. Una vera e propria impresa attende la capolista Came Dosson, attesa ad una prova di maturità su un campo pressoché inespugnabile nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti, infatti, dovranno vedersela con il Kaos Reggio Emilia, saldamente in zona playoff nonostante 8 punti di penalità in classifica per una vicenda di passaporti ...

Consigli FantaCalcio 31° Giornata Serie A 2017/2018 : Tutti i bonus di giornata : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Torna il campionato, torna come di consuetudine la nostra guida:Consigli Fantacalcio. Siete pronti a schierare i vostri giocatori migliori? Andiamo con ordine, la 31° giornata di campionato partirà sabato 7 aprile alle ore 15:00, dove la capolista Juventus affronterà il Benevento, ...

Calendario Serie A Calcio - 31^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 7-8 aprile si disputerà la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Prosegue il duello al vertice tra Juventus e Napoli: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e sabato pomeriggio (ore 15.00) avranno l’occasione di allungare ulteriormente battendo il Benevento, gli azzurri risponderanno soltanto domenica pomeriggio contro il Chievo. Si infiamma anche la lotta per un posto nella prossima Champions ...