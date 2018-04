Calcio a 5 | 24^ giornata Serie A 2018 | Pescara choc | si ritira dal campionato! La Came

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : la capolista Came Dosson a Reggio Emilia per difendere la vetta - impegni agevoli per Acqua&Sapone e Luparense : Espugnare Reggio Emilia e conservare la vetta della classifica. Una vera e propria impresa attende la capolista Came Dosson, attesa ad una prova di maturità su un campo pressoché inespugnabile nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti, infatti, dovranno vedersela con il Kaos Reggio Emilia, saldamente in zona playoff nonostante 8 punti di penalità in classifica per una vicenda di passaporti ...

Pagelle / Roma-Benevento (5-2) : FantaCalcio - i voti : chi si salva fra gli ospiti? (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Roma Benevento: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. I giallorossi, tornati alla vittoria in Serie A, esaltati da un fantastico Cengiz Under(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:21:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Benevento (5-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Roma Benevento: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. I giallorossi, tornati alla vittoria in Serie A, ospitavano il fanalino di coda campano(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:54:00 GMT)

PAGELLE/ Roma-Benevento : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Roma Benevento: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. I giallorossi, tornati alla vittoria in Serie A, ospitavano il fanalino di coda campano(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Pagelle/ Inter Bologna (2-1) : Karamoh decisivo. FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 24^ giornata) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:15:00 GMT)

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

Pagelle/ Inter Bologna : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Lazio (4-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina-Juventus (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:01:00 GMT)

PAGELLE/ Fiorentina-Juventus : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:38:00 GMT)

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / Le nostre dritte per la 24^ giornata : i migliori per ruolo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i CONSIGLI in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:13:00 GMT)

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / Le nostre dritte per la 24^ giornata : il punto sui rigoristi : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i CONSIGLI in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:00:00 GMT)