Calciatore 14enne colpito da arresto cardiaco | medico lo salva | poi il commovente video

Fa il bagno con il cellulare in mano mentre è in carica : Calciatore 14enne muore folgorato : Hugo, 14enne belga, è morto folgorato nel suo bagno: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il telefono, che era in carica, sarebbe scivolato nell'acqua e la scossa elettrica non avrebbe lasciato scampo al ragazzo.Continua a leggere