Buon compleanno Ezio Greggio | Daniela Santanchè | Giancarlo Perna…

Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi : «Buon compleanno - vita mia» : Belli, sorridenti e innamorati. La foto scelta da Michelle Hunziker per fare gli auguri al marito Tomaso Trussardi potrebbe pubblicizzare tranquillamente l’ideale di «coppia perfetta». E se la premessa è che la perfezione non esiste, la conduttrice e l’imprenditore ci vanno molto vicino. Marito e moglie dal 2014, innamorati da un paio d’anni in più, hanno due figlie (bionde), e non perdono più nemmeno tempo a smentire le voci ...

Buon compleanno Xiaomi - che spegne l’ottava candelina sognando in grande : Xiaomi celebra oggi il proprio ottavo compleanno continuando a sognare in grande. Dopo aver raggiunto importanti traguardi e la compagnia guarda avanti e punta a superare i 100 milioni di smartphone spediti nel 2018. L'articolo Buon compleanno Xiaomi, che spegne l’ottava candelina sognando in grande proviene da TuttoAndroid.

Buon compleanno - Inzaghi! Lazio - travolto il Salisburgo : la semifinale è a un passo : La solita stellare Lazio d'attacco travolge il Salisburgo 4-2 nell'andata dei quarti di E-League: un bel regalo per i 42 anni di Inzaghi . Ma la solita tremenda Lazio difensiva tiene ancora aperta la ...

Buon compleanno Eugenio Scalfari - Esterino Montino - Fred Bongusto… : Buon compleanno Eugenio Scalfari, Esterino Montino, Fred Bongusto… …Gian Marco Chiocci, André Previn, Luis del Sol, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo Nespoli, Pietro Vierchowod, Amedeo Carboni, Massimo Marianella, Michael Ciani… Oggi 6 aprile compiono gli anni: Eugenio Scalfari, giornalista, scrittore, politico; Giuseppe Gatti, politico; Vittorio Garatti, architetto; Gian Marco ...

Buon compleanno Simone Inzaghi - Giancarlo Dettori… : Buon Compleanno Simone Inzaghi, Giancarlo Dettori… …Colin Powell, Gloria Macapagal Arroyo, Emilio Solfrizzi, Natalino Irti, Elio Pecora, Maurizio Migliavacca, Nino La Rocca, Paolo Cova, Simona Cavallari, Roberto Simonetti, Diego Crivellari… Oggi 5 aprile compiono gli anni: Ray Martino, cantante, attore; Giancarlo Dettori, attore; Eugenia Ratti, soprano; Giovanni Cianfriglia, attore, stuntman; Bruno Zambrini, musicista, discografico; Natalino ...

Buon compleanno Giancarlo Basciu - Francesco De Gregori - Irene Pivetti… : Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti… …Neri Paoloni, Carlo Loffredo, Frits Bolkestein, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte, Fiorella Mannoia, Aki Kaurismaki, Patrizia Garganese, Fabio Melilli, Loris Capirossi, Serena Autieri, Nicolò Bongiorno, Daniel Alfreider, Clizia Fornasier, MacDonald Mariga… Oggi 4 aprile compiono gli anni: Giancarlo Basciu, giornalista; Neri Paoloni, ...

Buon compleanno Miguel Bosè - Eddie Murphy - Maxi Lopez… : Buon compleanno Miguel Bosè, Eddie Murphy, Maxi Lopez… …Doris Day, Lidia Menapace, Giovanni Molino, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Catherine Spaak, Giuseppe Remuzzi, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova; Marco Ballotta, Vincenzo Cuomo, Nigel Farage, F.S. Garaguso, Marco Lollobrigida, Tancredi Turco, Francesco Mandelli, Josè Basanta, Federico Rodriguez… Oggi 3 aprile compiono gli anni: Doris Day, attrice, cantante; Umberto Borsò, tenore; ...

Buon compleanno Flavia Perina - Innocenzo Cruciani - Pjanic… : Buon compleanno Flavia Perina, Innocenzo Cruciani, Pjanic… …Umberto Orsini, Giuliana de Sio, Angelo Guglielmi, Nino Marazzita, Antonio Sabàto, Mario Ferrara, Marida Lombardo Pijola, Gelindo Bordin, Miriam Cominelli, Marco Amelia… Oggi 2 aprile compiono gli anni: Innocenzo Cruciani, giornalista; Francesco Bissolotti, liutaio; Dina Boldrini, cantante, cantastorie; Angelo Guglielmi, dirigente tv; Marco Masi, sceneggiatore, regista; Umberto Orsini, ...

Buon compleanno Aibreán Amadán - Alfio Marchini - Simona Ventura… : Buon compleanno Aibreán Amadán, Alfio Marchini, Simona Ventura… …Arrigo Sacchi, Chiara di Paola, Ettore Mo, Paolo Baggiani, Solvejg d’Assunta, Milan Kundera, Rolf Hochhuth, Ali MacGraw, Guido Podestà, Saverio Marconi, Fiammetta, Paolo Conti, Vincent Bolloré, Alberto Zaccheroni, Giancarlo Antognoni, Gianfranco Miccichè, Roberto Pruzzo, Sandro Veronesi, Susan Boyle, John Elkann, Cristiano Doni, Clarence Seedorf, Marco Rossi, Paola Carinelli, ...

Auguri 50 anni - frasi di Buon compleanno : aforismi spiritosi - simpatici e in rima : Quello dei 50 anni è un compleanno che rappresenta un’importante tappa nella vita di un essere umano. Siete alla ricerca di aforismi spiritosi, magari in rima, da dedicare ad un vostro caro che si accinge a compiere gli anni? Siete nel posto giusto. Ecco una serie di idee simpatiche per un biglietto d’Auguri che sia simpatico e ironico, ma che, al contempo, esprima l’affetto che provate per il festeggiato. Scopriamo gli aforismi più originali e ...

Buon compleanno Carlo Rubbia - Anna Finocchiaro - Isabella Ferrari… : Buon compleanno Carlo Rubbia, Anna Finocchiaro, Isabella Ferrari… …Tommaso Forese, Marco Vignudelli, Richard Chamberlain, Karl-Heinz Schnellinger, Christopher Walken, Lara Saint Paul, Domenico Mogavero, Al Gore, Lele Mora, Olli Rehn, Jacopo Fo, Marcello Sorgi, Luca Doninelli, Antonio Ingroia, Antonio Martusciello, Francesco Moriero, Ewan McGregor, Ivan Origone, Eros Pisano… Oggi 31 marzo compiono gli anni: Tommaso Forese, operatore sicurezza; ...

Buon compleanno Marvel! Best Movie ad aprile festeggia i dieci anni dell'MCU dedicando la cover ad Avengers : Infinity War - Best Movie : ... per celebrare l'apocalisse silenziosa proposta dal film, Best Movie dedica uno speciale alla fine del mondo al cinema, da Mad Max a Matrix . Ghost Stories , invece, adattamento cinematografico della ...

Buon compleanno Fabio Isman - Bernardo Corradi - Philippe Mexès… : Buon compleanno Fabio Isman, Bernardo Corradi, Philippe Mexès… …Robert Badinter, Giuseppe Frigo, Valerio Onida, Warren Beatty, Roberto Formigoni, Alfredo Meocci, Curzio Maltese, Loris Stecca, Maurizio Vandelli, Eric Clapton, Dori Ghezzi, Céline Dion, Rosa d’Amato, Paola Iezzi, Antonio Langella, Andrea Luci, Sergio Ramos… Oggi 30 marzo compiono gli anni: Francesco Pontone, politico, avvocato; Robert Badinter, avvocato, politico; Laura Frausin ...

