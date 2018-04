Bundesliga | il Bayern è Campione di Germania | 28esimo titolo per i bavaresi Augsburg

Bundesliga : il Bayern vince ed è campione di Germania per la 28ª volta : Poker all'Augsburg e la squadra di Heynckes conquista il Meisterschale con cinque giornate di anticipo: sesto titolo consecutivo

Bundesliga : Bayern extraterrestre - sei reti fanno crollare il Dortmund : Bavaresi straripanti all'Allianz Arena, solo la vittoria dello Schalke sul Friburgo rinvia la festa per il titolo

Il Manchester City è clamoroso - dominio anche contro l’Everton : in Bundesliga spettacolo Bayern : Non si ferma la corsa del Manchester City, per festeggiare la vittoria della Premier League è solo questione di tempo. dominio anche contro l’Everton per la squadra di Guardiola, in gol Sane, Gabriel Jesus e Sterling già nel primo tempo. Nella ripresa Bolasie firma il definitivo 1-3. Successo casalingo per 2-0 dello United contro lo Swansea, ok il Liverpool contro il Crystal Palace. In Bundesliga successo clamoroso del Beyern Monaco contro ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Borussia Dortmund - 28^ Giornata Bundesliga 31-3-18 : Un sabato di fuoco attende il 28^ turno della Bundesliga, con la “classicissima” alle 18 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, all’Allianz Arena, una sfida che storicamente promette già spettacolo, ma che può regalare già un verdetto pesante in questa stagione. I bavaresi, con una vittoria e il contemporaneo risultato non positivo dello Schalke 04 (che giocherà alle 15), potrebbero già festeggiare oggi ...

Bundesliga : il Bayern vuole tenersi Lewandowski : Il Bayern Monaco non cederà nel mercato estivo Robert Lewandowski, malgrado le numerose offerte da parte di diversi club. Almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, a proposito del centravanti polacco, il cui contratto scadrà nel 2021. Secondo il giornale, che tira fuori le indiscrezioni pubblicate Mundo deportivo su un possibile interessamento del Real Madrid per il giocatore, non ci sono stati contatti fra il presidente ...

Bundesliga : si ferma il Bayern - Lipsia avanti di rimonta : Keita e Timo Werner rispondono a Wagner alla Red Bull Arena. Vincono anche Borussia Dortmund e Colonia

Probabili formazioni Lipsia – Bayern Monaco - 27^ Giornata Bundesliga 18-3-18 : La 27^ Giornata della Bundesliga mette di fronte la supersfida tra il Lipsia e il Bayern Monaco, che si giocherà domenica 18 Marzo all’RB Arena. I campioni di Germania sono ad un passo dalla conquista del loro sesto titolo consecutivo, mentre i padroni di casa tentano disperatamente di trovare punti per avvicinarsi al quarto posto. Gli uomini di Heynckes non conoscono ostacoli e continuano a vincere, sia in campionato, sia in ...

Bundesliga : il Lipsia prova a fermare il Bayern LIVE : In attesa del prossimo scudetto il Bayern ha una sfida interessante in casa di un Lipsia un po' altalenante. La lotta per il secondo posto dovrebbe riguardare Dortmund e Schalke, attese da due impegni ...

Bundesliga - il Bayern gioca a tennis con l'Amburgo : 6-0 : Capolista travolgente con la doppietta di Ribery e il tris di Lewandowski che sbaglia anche un rigore. A segno pure Robben

Probabili formazioni Bayern Monaco – Amburgo - 26^ Giornata Bundesliga 10-3-18 : Altra tappa di avvicinamento verso il 28° Meinsterschaft (il sesto di fila) per il Bayern Monaco, che sabato potrebbe dare un ulteriore spallata sia al campionato, sia ad un Amburgo sempre più in crisi e sempre più vicino alla retrocessione. I bavaresi hanno ben 20 punti di vantaggio sulla seconda, ovvero lo Schalke 04, e tra qualche settimana potrebbe già festeggiare la vittoria del titolo. Inoltre la squadra di Heynckes avrà la ...

Bundesliga - Bayern Monaco scatenato : poker al Friburgo : ROMA - poker in trasferta per il Bayern Monaco contro il Friburgo nel posticipo della 25/a giornata di Bundesliga. I bavaresi passano in vantaggio al 25' grazie all'autorete di Schwolow per poi ...