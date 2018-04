Bundesliga | Augsburg-Bayern Monaco 1-4 | bavaresi campioni di Germania

Probabili formazioni Augsburg – Bayern Monaco - 29^ Giornata Bundesliga 7-4-18 : Sabato 7 Aprile, potrebbe essere il giorno della festa del Bayern Monaco ; i bavaresi andranno in scena nella WWK Arena di Augusta contro l’ Augsburg , e basterà un risultato positivo (anche un pareggio) per ottenere la matematica certezza della 28° Bundesliga (la sesta consecutiva). La squadra di Heynckes viene da una settimana perfetta, e che potrebbe concludersi nel migliore dei modi in questo week-end, con la conquista del secondo ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga 26-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, 24^ Giornata Bundesliga, ore 20:30. Ballottaggio Schurrle-Reus per Stoger, mentre gli ospiti si affidano a Gregoritsch in attacco. Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund, che giovedì scorso ha strappato il pass per accedere agli ottavi di finale di EL ai danni della nostra Atalanta, ospiterà l’Augsburg (o Augusta, come dir si voglia) nella partita che è valida come posticipo ...