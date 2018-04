: Brasile,Tribunale: Lula non è latitante - RadioLondra_ : Brasile,Tribunale: Lula non è latitante - virgipatriota : RT @luchacontinua2: Brasiliani riempiono le strade in appoggio a #Lula da Silva dopo che Il Supremo Tribunale Federale del #Brasile ha resp… - ntonioGiordano : RT @ilpopulista_it: LA SINISTRA GRIDA AL COMPLOTTO L'ordine dopo che il tribunale di Porto Alegre ha autorizzato il magistrato a procedere… -

L'ex presidente brasiliano Luiz Ina'cioda Silva non è considerato, pur non essendosi presentato entro il termine fissato dal giudice Sergio Moro, perchè le autorità sanno dove si trova e non hanno cercato di arrestarlo. Lo ha spiegato il portavoce del. "non ha violato un ordine del. Gli è stata data l'opportunità di apparire davanti alla giustizia, senza bisogno di chiamare la polizia. Ma tutti sanno dove si trova", ha affermato il portavoce.(Di sabato 7 aprile 2018)