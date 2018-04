Brasile | polizia | arresto Lula impossibile

Brasile - Lula non si consegna - è in sede sindacato. Polizia : troppo rischioso - impossibile prenderlo : L'ex presidente del Brasile, Lula da Silva, non si è ancora consegnato per scontare i 12 anni di carcere e rimane rinchiuso nella sede del sindacato metallurgico Abc a Sao Bernardo dos Campos, nella periferia di San Paolo. La Polizia ritiene impossibile l'arresto perché troppo rischioso. Alle 9.30 oralocale (le 14.30 in Italia), Lula parteciperà ad una messa in suffragio della moglie morta lo scorso anno

Brasile - 7 morti in operazione polizia : 22.30 Almeno 7 persone sono morte oggi in un' operazione di polizia contro le violenze legate al crimine organizzato nella favela di Rocinha a Rio de Janeiro. Lo riferisce la polizia militare. Nell'operazione sono stati sequestrati un fucile, sei pistole e due granate. Due giorni fa nella stessa favela, un' altra sparatoria aveva causato 2 morti: un agente del Bope e un 70enne. Marielle Franco,la consigliera municipale che denunciò l'aumento ...

Brasile - marcia nella favela per Marielle Franco. “Omicidio per silenziare critiche contro la polizia” : Erano in migliaia ai suoi funerali, e sono ancora in tanti a scendere in strada per ricordarla. Anche nella sua favela da Maré, a Rio de Janeiro, dove viveva, oltre duemila persone hanno sfilato per chiedere giustizia per l’assessora e attivista per i diritti civili Marielle Franco, 38enne, assassinata insieme al suo autista da almeno due sicari nella città brasiliana. E mentre la polizia segue la pista dell’omicidio, Tv Globo ha ...

Brasile - omicidio Marielle : i proiettili usati dai killer in dotazione alla polizia : Brasile, omicidio Marielle: i proiettili usati dai killer in dotazione alla polizia Provengono da un lotto venduto agli agenti federali di Brasilia nel 2006. La polizia ha aperto un’inchiesta interna Continua a leggere L'articolo Brasile, omicidio Marielle: i proiettili usati dai killer in dotazione alla polizia proviene da NewsGo.

Brasile - in migliaia in piazza per la morte dell’attivista Marielle Franco. “Uccisa con proiettili venduti alla polizia” : Marielle Franco era una consigliera comunale del Partito socialismo e libertà a Rio de Janeiro. Trentotto anni e molto attiva contro le diseguaglianze e la violenza nelle favelas carioca, è stata assassinata da alcuni sicari con quattro colpi di pistola alla testa la notte del 15 marzo. Era di ritorno da un evento in sostegno delle giovani donne nere delle favelas. Tre, invece, sono stati sparati contro il suo autista, il 39enne ...

Brasile - l'omicidio dell'attivista Marielle Franco : usati proiettili in dotazione alla polizia : Lo rivela una fonte citata da Globo tv. Si tratta di munizioni originali facenti parte di un lotto venduto alla polizia federale di Brasilia a fine 2006. La targa di una delle auto usate dai killer risulta clonata