Brasile | Lula verso proroga di 24 ore | si consegnerà alla polizia dopo la messa in

Brasile - Tribunale : Lula non è latitante : 7.00 L'ex presidente brasiliano Luiz Ina'cio Lula da Silva non è considerato latitante, pur non essendosi presentato entro il termine fissato dal giudice Sergio Moro, perchè le autorità sanno dove si trova e non hanno cercato di arrestarlo. Lo ha spiegato il portavoce del Tribunale. "Lula non ha violato un ordine del Tribunale. Gli è stata data l'opportunità di apparire davanti alla giustizia, senza bisogno di chiamare la polizia. Ma tutti ...

Brasile - polizia : arresto Lula impossibile : ANSA, - SAN PAOLO, 7 APR - La polizia federale brasiliana ha determinato che le condizioni attuali intorno alla sede sindacale di San Bernardo dos Campos, dove l'ex presidente Lula da Silva è ...

Brasile - Lula non si consegna - è in sede sindacato. Polizia : troppo rischioso - impossibile prenderlo : L'ex presidente del Brasile, Lula da Silva, non si è ancora consegnato per scontare i 12 anni di carcere e rimane rinchiuso nella sede del sindacato metallurgico Abc a Sao Bernardo dos Campos, nella periferia di San Paolo. La Polizia ritiene impossibile l'arresto perché troppo rischioso. Alle 9.30 oralocale (le 14.30 in Italia), Lula parteciperà ad una messa in suffragio della moglie morta lo scorso anno

Brasile - mandato di arresto per Lula/ Asserragliato nella sede di un sindacato protetto dai suoi sostenitori : Brasile, mandato di arresto per Lula: ultime notizie, l'ex presidente dovrà consegnarsi spontaneamente alla polizia entro questa sera, ma non è detto che lo farà(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Brasile - sindacato : Lula rispetta arresto : 23.39 Lula da Silva resterà nella sede del sindacato metallurgico di Sao Bernardo dos Campos, periferia di San Paolo, ma ciò non significa che non voglia rispettare l'ordine di carcerazione emesso dal giudice Sergio Moro. Lo ha detto la presidente del Partito dei Lavoratori. "Sia chiaro: non vi è da parte del presidente Lula alcuna disubbidienza al mandato del giudice Moro", ha dichiarato alla folla riunita davanti alla sede sindacale, dove ...

Brasile - Lula non si è consegnato alla polizia entro termini stabiliti - : L’ex presidente è trincerato nel quartier generale di un sindacato a San Paolo. I portavoce della polizia federale hanno detto che continueranno i negoziati con la difesa di Lula prima di tentare qualsiasi operazione di catturaL'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, non si è consegnato alla polizia entro il termine stabilito dal giudice federale Sergio Moro. Rimane trincerato nel ...

Brasile - Lula non si consegna alla polizia : è chiuso nella sede di un sindacato. Gli avvocati negoziano con le autorità : L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ignorato il termine fissato per consegnarsi alla polizia e iniziare a scontare la sua condanna a 12 anni di carcere per corruzione. Lula si sarebbe dovuto consegnare entro le 17 brasilane (le 22 italiane) ma è rimasto nella sede del sindacato dei lavoratori del metallo nella sua città natale, Sao Bernardo do Campo, circondato dai sostenitori. I suoi avvocati stanno negoziando con la polizia ...

