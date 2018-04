Brasile - mandato di arresto per Lula/ Asserragliato nella sede di un sindacato protetto dai suoi sostenitori : Brasile, mandato di arresto per Lula: ultime notizie, l'ex presidente dovrà consegnarsi spontaneamente alla polizia entro questa sera, ma non è detto che lo farà(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Brasile - Lula ignora l'ultimatum e non si consegna : rimane nella sede del sindacato metallurgico : La presidente del Partito dei Lavoratori ha comunque detto che Lula non intende sottrarsi all'ordine di arresto

Brasile - sindacato : Lula rispetta arresto : 23.39 Lula da Silva resterà nella sede del sindacato metallurgico di Sao Bernardo dos Campos, periferia di San Paolo, ma ciò non significa che non voglia rispettare l'ordine di carcerazione emesso dal giudice Sergio Moro. Lo ha detto la presidente del Partito dei Lavoratori. "Sia chiaro: non vi è da parte del presidente Lula alcuna disubbidienza al mandato del giudice Moro", ha dichiarato alla folla riunita davanti alla sede sindacale, dove ...

Brasile - Lula non si consegna alla polizia : è chiuso nella sede di un sindacato. Folla di manifestanti gli fa da scudo : L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ignorato il termine fissato per consegnarsi alla polizia e iniziare a scontare la sua condanna a 12 anni di carcere per corruzione. Lula si sarebbe dovuto consegnare entro le 17 brasilane (le 22 italiane) ma è rimasto nella sede del sindacato dei lavoratori del metallo nella sua città natale, Sao Bernardo do Campo, circondato da una Folla di sostenitori scesi in strada. Gli avvocati ...

Brasile - Lula non si è consegnato alla polizia entro termini stabiliti - : L’ex presidente è trincerato nel quartier generale di un sindacato a San Paolo. I portavoce della polizia federale hanno detto che continueranno i negoziati con la difesa di Lula prima di tentare qualsiasi operazione di catturaL'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, non si è consegnato alla polizia entro il termine stabilito dal giudice federale Sergio Moro. Rimane trincerato nel ...

Brasile - Lula non si consegna alla polizia : è chiuso nella sede di un sindacato. Gli avvocati negoziano con le autorità : L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ignorato il termine fissato per consegnarsi alla polizia e iniziare a scontare la sua condanna a 12 anni di carcere per corruzione. Lula si sarebbe dovuto consegnare entro le 17 brasilane (le 22 italiane) ma è rimasto nella sede del sindacato dei lavoratori del metallo nella sua città natale, Sao Bernardo do Campo, circondato dai sostenitori. I suoi avvocati stanno negoziando con la polizia ...

Brasile - Lula non si costituisce in carcere : sta negoziando i termini dell'arresto : BRASILIA - Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza...

Brasile - Lula non si presenta in carcere - gli avvocati negoziano. Pronta cella di lusso : Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza dell'ordine di...

Brasile - Lula non si costituisce in carcere. E' barricato in una sede del sindacato : BRASILIA - Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza...

Brasile - «Lula non si consegnerà alla polizia». La mobilitazione dei suoi : Il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni di carcere, dovrebbe presentarsi per l’arresto entro oggi alle 22 italiane. Ma farà «resistenza pacifica»

Brasile : bocciato ultimo ricorso di habeas corpus Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Brasile : no a ricorso Lula - vada in cella : 21.45 Il tribunale superiore di Giustizia brasiliano ha respinto la richiesta di habeas corpus (ultimo ricorso d'urgenza) presentata stamane dagli avvocati di Lula da Silva per sospendere l'ordine di carcerazione emesso ieri dal giudice Sergio Moro. Moro aveva chiesto all'ex presidente di costituirsi a Curitiba entro le 17 di oggi (le 22 in Italia), ossia fra pochi minuti, per cominciare a scontare la pena di 12 anni che gli è stata inflitta ...

Salvini dice che hanno fatto bene a condannare Lula in Brasile : Roma, 6 apr. , askanews, 'Dodici anni a Lula per corruzione e riciclaggio: la giustizia brasiliana ha dato un segnale forte di libertà e cambiamento. A questo punto non c'è più nessun ostacolo per l'...

Brasile - Lula non si consegnerà alla polizia. Sostegno dai leader della sinistra latino-americana - da Castro a Maduro : L’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva non si consegnerà alla polizia federale. Lo ha annunciato Ricardo Kotscho, ex addetto stampa di Lula, in un’intervista al quotidiano Folha de Sao Paulo. Il giudice di prima istanza Sergio Moro aveva ordinato all’ex presidente del Brasile di costituirsi entro le 22 di oggi (ora italiana). Il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e ...