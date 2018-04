: Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa. - matteosalvinimi : Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa. - albiuno : RT @matteosalvinimi: Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa. - Gabriel97548694 : RT @matteosalvinimi: Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa. -

Intervento deldi Napoli De Iesu sul caso di un video, virale sul web, in cui due poliziotti picchiano e offendono una persona fermata in strada. Annuncia "rigorosi accertamenti" per valutare "responsabilità disciplinari, eventualmente anche di carattere penale". Secondo quanto ricostruito finora, un giovane non si sarebbe fermato a un controllo. Scappato a piedi,è stato poi bloccato da duemotociclisti.Nel video, il ragazzo, spalle al muro,viene preso a schiaffi.(Di sabato 7 aprile 2018)