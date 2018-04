Borsa Usa in forte calo in seguito all' eventualità di nuovi dazi da parte di Trump

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la disoccupazione Usa (6 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 03:43:00 GMT)

Fca - +7 - 3% in Borsa con vendite Usa : ANSA, - MILANO, 3 APR - Fca vola in Borsa e chiude in rialzo del 7,3% a 17,71 euro, dopo i dati migliori sulle vendite del mercato americano a marzo, migliori delle attese grazie a un rialzo del 13,6% ...

La Borsa di Tokyo chiude in rosso su guerra dazi tra Usa e Cina : Roma, 3 apr. , askanews, Chiusura in ribasso per la borsa di Tokyo, con gli investitori innervositi dalla guerra commerciale, a colpi di dazi all'importazione, tra Usa e Cina. Il Nikkei ha ceduto lo 0,...

La musica di Spotify farà ballare la Borsa Usa : La Borsa di New York si prepara ad accogliere una delle star più popolari del panorama della tecnologia. Oggi sul listino Usa debutterà Spotify, la piattaforma di musica in streaming più usata al ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiusa per le feste di Pasqua (30 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resterà chiusa per il Venerdì Santo, come anche le altre piazze principali mondiali. Si riparte martedì, dopo il lunedì dell'Angelo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 03:19:00 GMT)

Auto - Tesla crolla in Borsa : indagine Usa sull'incidente mortale : MILANO - Giornata di sofferenza in Borsa per il titolo di Tesla, la società delle Auto elettriche guidata dall'imprenditore Elon Musk , segui in diretta , . L'azione sconta un doppio colpo, proprio a ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati da Italia e Usa (28 marzo 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati sull'economia ItaliaNA e dagli Stati Uniti previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 03:04:00 GMT)

Antitrust Usa apre un’inchiesta su Facebook - il titolo cede in Borsa : Nuovo tonfo di Facebook a Wall Street dopo che la Federal Trade Commission ha confermato l’apertura di un’indagine sulle pratiche del social network riguardanti la privacy, a seguito del caso Cambridge Analytica...

L'authority Usa per i consumatori apre inchiesta su Facebook e il titolo crolla in Borsa : Il titolo Facebook ha accelerato nettamente al ribasso portandosi sui minimi di giornata non appena la Federal Trade Commission americana ha confermato di avere aperto un'inchiesta sulle pratiche del social network riguardanti la privacy. L'agenzia federale preposta alla protezione dei consumatori americani ha detto in una nota di essere "impegnata totalmente a usare tutti i suoi strumenti per proteggerne la privacy".Tra quegli strumenti, ha ...

Borsa : Europa in rialzo con futures Usa : ANSA, - MILANO, 26 MAR - Borse europee in rialzo con i futures di Wall Street positivi. Gli investitori guadano con favore all'inizio dei negoziati tra Cina e Usa per migliorare l'accesso ai mercati ...

Trump impone dazi da 60 miliardi alla Cina - crolla la Borsa. Pechino pronta a tassare 128 prodotti Usa : ... «Con Pechino abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari, più della metà degli 800 miliardi di disavanzo che abbiamo con il resto del mondo. Dobbiamo fare qualcosa». La categoria di ...

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : La guerra sui dazi fra Stati Uniti e Cina affonda i mercati azionari mondiali. L'ondata ha prima colpito Wall Street e si è propagata in Asia. Ora si attendono avvi in calo in Europa. AFFONDA Tokyo ha ...

Borsa : tonfo Shanghai - -3 - 39% su dazi Usa : ANSA, - PECHINO, 23 MAR - Le Borse cinesi affondano coi dazi Usa annunciati da Donald Trump: l'indice Composite di Shanghai chiude a -3,39%, a 3.152,76 punti, mentre quello di Shenzhen perde anche di ...

