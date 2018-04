Bologna | Donadoni | ' Miglioriamo la classifica | Zenga è un amico'

Serie A Bologna - Donadoni ritrova Krafth e Torosidis : Bologna - Nella mattinata di oggi il Bologna si è ritrovato a Casteldebole per dare vita ad una nuova seduta di allenamento, a tre giorni dal prossimo impegno di campionato, contro il Crotone. In ...

Bologna : Ventura in pole per il post Donadoni : Bologna: Ventura in pole per il post Donadoni Bologna: Ventura in pole per il post Donadoni Continua a leggere

Bologna-Donadoni probabile addio a fine stagione : Ventura 'scalda i motori'. Iniziato il valzer delle panchine : ... Gattuso ritrova Abate, Spalletti con i soliti noti Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Dove vedere Chievo Verona-Sassuolo, diretta live e streaming oggi 04 Aprile ...

Bologna - Donadoni : 'Punto meritato. Roma tosta e difficile da affrontare' - : Il Bologna ha ottenuto un buon pari tra le mura amiche contro la Roma. Al termine della sfida, il tecnico dei felsinei Roberto Donadoni , ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Ottima prestazione? Sì, avevamo un avversario tosto e difficile. Ho scelto tutti i titolari tranne gli infortunati. I ragazzi sono stati bravi, potevamo incidere ancora di più ma si sono ...

Bologna - Donadoni : 'Per fermare la Roma dovremo essere compatti' : 'dovremo saper cogliere i momenti e interpretare la partita senza concedere spazi e profondità a una squadra con giocatori di qualità che altrimenti ti mettono in difficoltà. dovremo essere molto ...

Serie A Donadoni : «Bologna - compatto con la Roma. Gioca Santurro in porta» : BOLOGNA - "Il nostro concetto di gioco deve essere la compattezza. La Roma spesso si trova alta, dobbiamo concedere poca profondità e pochi spazi tra le linee". Parola di Roberto Donadoni , l'...

Bologna - Saputo ha deciso il futuro di Donadoni : Joey Saputo , presidente del Bologna , ha deciso il futuro di Roberto Donadoni . Come scrive il Corriere dello Sport , a meno di debacle clamorose, l'allenatore resterà sulla panchina dei rossoblù.

Serie A Bologna - Donadoni recupera Palacio : Bologna - Bologna al lavoro a Casteldebole dove ha svolto una seduta di allenamento con una parte di attivazione in palestra a cui è seguita una fase di esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. ...

Serie A Bologna - Donadoni : «I fischi del pubblico fanno male» : Bologna - Il Bologna è caduto nuovamente in casa, uscendo tra i fischi del Dall'Ara. Roberto Donadoni , tecnico rossoblù, è partito dal finale per raccontare il momento che sta vivendo la sua squadra: ...

Bologna-Atalanta - parla Donadoni «Non sarà mai una gara come la altre» : Domenica col suo Bologna ospita l'Atalanta: «I legami col passato restanoI nerazzurri hanno raggiunto grandi traguardi, una realtà da cui prendere spunto per crescere».

Serie A Bologna - Donadoni : «Verdi pronto. Voglio più punti possibili» : Bologna - "Verdi? Sta bene. Tranne Palacio e Da Costa non ci sono problemi fisici". Parola di Roberto Donadoni , l'allenatore del Bologna , che conferma il rientro dell'attaccante, assente dai campi ...

Bologna - i convocati di Donadoni : c’è Verdi : Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, lo aveva annunciato oggi in conferenza stampa. Verdi torna tra i convocati della squadra emiliana in vista del derby contro la Spal. L’attaccante forse non partirà dal primo minuto in campo, ma sarà un’arma dalla panchina per rompere la resistenza spallina. Ecco l’elenco dei convocati di Roberto Donadoni per la gara del Mazza. Portieri: Mirante, Santurro. Difensori: De Maio, Gonzalez, ...

Bologna - la conferenza di Donadoni : gli assenti - i recuperi ed il modulo anti-Spal : Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha parlato del prossimo impegno della sua squadra contro la Spal nel derby emiliano. Oggi in conferenza stampa l’allenatore ha fatto il punto sugli acciaccati: “Tranne Palacio e Da Costa non ci sono problemi fisici. Verdi sta bene, Poli lo valuto oggi”. Ma non è tutto, il tecnico ha qualche dubbio da sciogliere in merito al modulo da adottare contro la Spal: “La scelta del modulo non ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Bologna - arrivano conferme : Nicola in pole per il dopo-Donadoni : Due giorni fa CalcioWeb aveva lanciato la notizia dell’interesse del Bologna per Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, adesso arrivano sempre più conferme. La squadra di Donadoni sta disputando una stagione altalenante, l’obiettivo salvezza è sempre più alla portata ma già si sta programmando il futuro. Dirigenti e tifosi non sono entusiasti della gestione del tecnico Donadoni ed al termine del campionato potrebbe materializzarsi ...