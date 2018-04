Boccia | ' Se Di Maio parla di contrasto alla povertà | andiamo a vedere le sue carte'

Francesco Boccia - il segnale che rivela il vero patto stretto da Di Maio : se eletto presidente di commissione - lo farà col Pd : Le schermaglie tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle potrebbero durare ancora diversi giorni prima di conoscere la verità su un eventuale accordo per la formazione del governo. Anzi, c'è chi ...

Senato - Di Maio Boccia Romani : "E' pregiudicato". Il forzista : "Pretestuoso - vi spiego io come andò con mia figlia di 12 anni" : "Rispettiamo l'impegno affinché Salvini sia il premier incaricato. Però tutti noi abbiamo contribuito a questo risultato ed è quindi giusto che tutti vengano trattati con pari dignità. Il tentativo di ...

Eni - Descalzi non teme Di Maio "Governo M5s? Siamo tranquilli" L'ad come Marchionne-Boccia. Video : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne Segui su affaritaliani.it

Di Maio Bocciato : “la flessibilità non va usata per il reddito di cittadinanza” : L’Unione Europea è molto preoccupata dalla possibilità che il M5S venga appoggiato dal Pd per formare un Governo. “A Bruxelles

Di Maio si muove con cautela ma le seconde file iniziano a testare l'umore dei dem. Grande attenzione a Orlando e Boccia - di G. Cerami - : Continua a dirsi pronto a parlare con tutti ma lo sguardo è rivolto nel campo del centrosinistra, quindi a cosa succederà dentro il Pd. Si muove con cautela Luigi Di Maio, l'apertura dei canali di ...

Di Maio si muove con cautela ma le seconde file iniziano a testare l'umore dei dem. Grande attenzione a Orlando e Boccia : Continua a dirsi pronto a parlare con tutti ma lo sguardo è rivolto nel campo del centrosinistra, quindi a cosa succederà dentro il Pd. Si muove con cautela Luigi Di Maio, l'apertura dei canali di dialogo è lenta e discreta. Il programma su cui chiedere convergenze è pronto da tempo, è chiaro che si punterà su alcuni temi precisi, forse una decina, che possono piacere a sinistra, ma in questo momento ...

Elezioni : Boccia - no a Salvini - valutare appoggio esterno a Di Maio : Roma, 6 mar. , AdnKronos, 'Se dopo le consultazioni, alla Camera arriva Salvini mi pare naturale dire di no. Se arriva Di Maio mi sembra naturale valutare l'appoggio esterno'. Lo dice Francesco Boccia,...

CONFINDUSTRIA - "CINQUE STELLE NON FANNO PAURA"/ Boccia - "non un problema il governo Di Maio-M5s" : CONFINDUSTRIA, 'i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico': gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, "governo M5s ok'.

Prodi che Boccia LeU agita la sinistra. A Londra Di Maio : 'non siamo populisti'. Un caso il giudice 'forzista' dei Cesaro : Bersani attacca l'ex premier: Troppo morbido con Renzi. Luigi Di Maio rassicura la City. Poi c'è il caso Cesaro: il magistrato che indaga i fratelli del plurinquisito parlamentare di Forza Italia ha ...

Torino - Di Maio Boccia la Tav "grande opera inutile" e scatena l'ira degli imprenditori : Gaffe del candidato 5 Stelle: "Macron ha già bloccato i lavori", ma non è vero. L'Unione industriale: "Scelta sbagliata, si rischia l'isolamento".