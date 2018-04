Bimbo dona i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma dal tumore

Blastingnews

: Bimbo dona risparmi per ricerca a oncologo che cura la madre. Medico Istituto mette messaggio su Facebook e la noti… - Agenzia_Ansa : Bimbo dona risparmi per ricerca a oncologo che cura la madre. Medico Istituto mette messaggio su Facebook e la noti… - SkyTG24 : Milano, bimbo dona i risparmi all'oncologo che ha curato la madre - Agenzia_Ansa : Bimbo dona i risparmi per la ricerca all'oncologo che cura la madre -

(Di sabato 7 aprile 2018) Undi 5 anni hato tutti ialche hala suadalaffinché siano usati per la ricerca. A raccontarlo è lo stesso, il dottor Pietro Caldarella, vicedirettore dell’Istituto europeo di #oncologia Ieo di Milano, che ha postato su Facebook la foto della letterina consegnatagli dalraccontando così la sua reazione: ‘Mi veniva da piangere!!!!’. Si trattava solo di una manciata di monetine, 45 centesimi in tutto, ma il gesto di undi 5 anni VIDEOha toccato il cuore delmilanese e di migliaia di utenti social che hanno commentato e condiviso il post. Tutti iper la ricerca contro il: il commovente gesto di Giovanni Il piccolo Giovanni aveva accompagnato a Milano la, una donna proveniente dalla Sardegna che aveva subito lo scorso anno un intervento per eliminare un #al seno e che doveva ...