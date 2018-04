Bimbo cade dalla finestra - il padre era a fare la spesa : La moglie si trovava ricoverata in ospedale per la nascita del terzo figlio e il marito, dovendo uscire per far la spesa , ha lasciato soli in casa i suoi due bambini di 2 e 4 anni . A scoprirlo i ...

Pesca col padre nel fiume ma cade in acqua - Bimbo di 4 anni muore insieme al genitore : Il piccolo Beau è caduto in acqua ed è annegato così come il padre che si è tuffato per soccorrerlo ma non è più riuscito a risalire sull'imbarcazione.Continua a leggere

Cade dal primo piano : ore di angoscia per un Bimbo di 4 anni - Cronaca dal nord ovest : Ore d'angoscia per un piccolo di quattro anni che, nel pomeriggio di Pasquetta, è precipitato dal primo piano di una casa via Buozzi, a Trino, dove era ospite di alcuni parenti. In un momento di ...

Firenze - Bimbo cade con lo snowboard : è grave : Il ragazzino ha 12 anni, ed è stato portato all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Bimbo si sporge dalla finestra e cade da 5 metri ma rimbalza sul tendone del bar : È in osservazione al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ma se la caverà il Bimbo di otto anni che ieri sera attorno alle 20 è precipitato da un'altezza di cinque metri dopo essersi sporto ...

Cade dal passeggino - paura per Bimbo di 9 mesi : Cade dal passeggino e sbatte il viso per terra, paura per un bambino di nove mesi . E' successo in Valdichiana, a Lucignano , in provincia di Arezzo, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 marzo, intorno ...

Prato : Bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano - è grave | : Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. ...

Il ramo di un albero gli cade sulla testa : Bimbo muore dopo aver lottato per 5 anni : Il 29 ottobre 2012, Tripp fu vittima di un terribile incidente mentre si trovava all'asilo della sua città, Atlanta, nello Stato USA della Georgia. dopo aver combattuto per tutto questo tempo, si è spento ieri all'età di sette anni.Continua a leggere

Venezia - Bimbo cade nel canale. Salvato da una donna : Il piccolo, uno scozzese di 7 anni, è scivolato sul muschio della riva. I connazionali non sapevano che fare: si è tuffata una signora 49enne