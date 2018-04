Bimba morta a Brescia per un' otite | il ministro Lorenzin inivia una task force

Bimba di 4 anni morta di otite dopo rifiuto ricovero a Brescia/ Spedali Civili - “grave ascesso al cervelletto” : Brescia, Bimba di 4 anni morta di otite in forma acuta: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due oSpedali: la replica degli Spedali Civili(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Bimba di 4 anno morta di otite - il medico : “Vorrei sapere che tipo di esami sono stati fatti” : Riguardo il caso della bambina di 4 anni morta di otite a Brescia, la Dott.ssa Lucilla Ricottini, Pediatra Comitato Scientifico In-Formazione, è intervenuta oggi nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Le informazioni offerte dai giornali non sono sufficienti per dare una vera valutazione, mancano molte indicazioni– ha affermato Ricottini- Da medico vorrei sapere che tipo ...

Bimba morta in barca a Lezzeno : il nonno ancora sotto choc/ Proseguono le indagini : una tragedia evitabile? : Lezzeno, morta Bimba di 6 anni scivolata nel vano motore del motoscafo: incidente e tragedia in provncia di Como. Il nonno è il "re delle barche" ed è ancora sotto choc(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Como - Bimba cade nel vano motore di un motoscafo : morta : Una bambina di sei anni è morta dopo essere scivolata nel vano motore dell'imbarcazione del nonno, picchiando la testa contro gli ingranaggi. E' accaduto nei pressi di Lezzeno, sul lago di Como, ...

Bimba morta in auto in Galles - la mamma si autoaccusa : “E’ colpa mia” : Bimba morta in auto in Galles, la mamma si autoaccusa: “E’ colpa mia” Probabilmente la donna non ha tirato il freno a mano e la vettura è finita in acqua Continua a leggere

Bimba morta nel fiume in Galles - la mamma si autoaccusa : 'E' colpa mia' : Non c'è alcun furto d'auto dietro la tragedia avvenuta a Cardigan , in Galles, dove una bambina Gallese di due anni è morta dopo esser finita in fondo ad un fiume a bordo dell'auto della madre . La ...

Niente silenzio per una Bimba morta - la reazione in campo contro l'arbitro : La partita di calcio femminile Albacete-Rayo Vallecano è stata teatro di una controversa decisione dell'arbitro. Le giocatrici erano pronte al minuto di silenzio in ricordo di una piccola tifosa del ...

Incidente stradale morta anche una Bimba di 10 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente stradale morta anche ...

E' morta Giada - la 'Bimba piuma' che non riusciva a prendere peso : A soli 12 anni si è spenta Giada, la 'bimba piuma' che non riusciva a prendere peso. Per la piccola, che pesava soltanto 7 chili, è stata fatale una polmonite...