Bergoglio e Ratzinger | due Papi alla Reggia di Caserta con Hopkins e Pryce

La lettera di Ratzinger a Bergoglio - spiegata bene : La missiva ha un significato: mettere fine a quanti portano avanti la campagna di pregiudizi sulla contrapposizione tra i due Papi

Papa Francesco - i 5 anni di Pontificato/ La lettera di Ratzinger e l'elezione di Bergoglio - guida della Chiesa : Il 13 marzo di cinque anni fa José Bergoglio, argentino, veniva eletto Papa prendendo il nome di Francesco. Ecco il ricordo di quella storica serata(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:39:00 GMT)

Ratzinger in difesa di Bergoglio? Tutta una manovra della curia 5 anni di Francesco : sondaggio : Strano siparietto in Vaticano nell’anniversario del quinto pontificato di Papa Bergoglio. L’occasione è stata la presentazione della collana “La teologia di Papa Francesco” con una lettera di Ratzinger letta dal prefetto della Segreteria per la Comunicazione Dario Viganò Segui su affaritaliani.it

papa ratzinger Bergoglio pregiudizio : È "uno stolto pregiudizio" considerare papa Francesco "privo di particolare formazione teologica o filosofica". Il papa emerito Benedetto XVI difende il pontificato del suo successore, di cui martedì 13 ricorre il quinto anno, e anzi sottolinea che "tra i due pontificati c'è una continuitàà interiore". In occasione della presentazione della collana edita dalla Lev "la ...

Ratzinger : “Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio” : Ratzinger: “Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio” Il Papa emerito difende il pontificato di Francesco: “E’ un uomo di profonda formazione filosofica e teologica” Continua a leggere L'articolo Ratzinger: “Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio” proviene da NewsGo.

Ratzinger : "Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio" : Il Papa emerito difende il pontificato di Francesco: "E' un uomo di profonda formazione filosofica e teologica"

La lettera di Ratzinger : «Basta con gli stolti pregiudizi contro Bergoglio» Il video : Benedetto XVI: falso che Francesco sarebbe un uomo pratico privo di formazione teologica o filosofica e io solo un teorico della teologi, continuità tra i 2 pontificati

Ratzinger : "Basta stolto pregiudizio contro Bergoglio" : Città del Vaticano, 12 mar. , AdnKronos, - Il pontificato di Papa Francesco in discontinuità con il precedente è "uno stolto pregiudizio". Ad affermarlo è proprio il pontefice emerito Benedetto XVI, ...

La lettera di Ratzinger : «Basta stolto pregiudizio contro me e contro Bergoglio» Il video : Benedetto XVI: falso che Francesco sarebbe un uomo pratico privo di formazione teologica o filosofica e io solo un teorico della teologi, continuità tra i 2 pontificati

Ratzinger : “Basta stolto pregiudizio contro Bergoglio” : Città del Vaticano, 12 mar. (AdnKronos) – Il pontificato di Papa Francesco in discontinuità con il precedente è “uno stolto pregiudizio”. Ad affermarlo è proprio il pontefice emerito Benedetto XVI, in una lettera personale inviata a monsignor Dario Edoardo Viganò prefetto della Segreteria per la Comunicazione vaticana – che l’ha resa nota – ricevuta in occasione della presentazione della collana ‘La ...

Benedetto XVI difende Papa Francesco/ Lettera di Ratzinger “basta stolto pregiudizio su Bergoglio non-teologo” : Benedetto XVI difende Papa Francesco in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:19:00 GMT)

Ratzinger : continuità tra me e Bergoglio : 19.00 E' uno "stolto pregiudizio" quello per cui Papa Francesco sarebbe "solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano di oggi". Così Papa Ratzinger in una lettera per il 5° anno di pontificato di Bergoglio. "Tra i due pontificati c'è una continuità interiore, pur con tutte le differenze di ...

Ratzinger - basta pregiudizi su Bergoglio : ANSA, - ROMA, 12 MAR - "Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o ...

Ratzinger : "Basta stolto pregiudizio contro Bergoglio" : Il pontificato di Papa Francesco in discontinuità con il precedente è "uno stolto pregiudizio". Ad affermarlo è proprio il pontefice emerito Benedetto XVI, in una lettera personale inviata a monsignor ...