Benevento | Sagna | ' Juve grande squadra | ma noi'

Serie A Benevento - per la Juventus convocato anche Sagna : Benevento - Sono in tutto 24 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi , allenatore del Benevento , per la gara contro la Juventus di domani alle 15. Presente in lista anche il nome di Sagna . Questo ...

Serie A Benevento - Sagna prosegue il lavoro a parte : Benevento - Il Benevento ha proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, in programma sabato prossimo contro la Lazio . Al centro sportivo di Paduli, i giallorossi ...

Benevento - negli spogliatoi con Sagna : “Sandro è pazzo” [VIDEO] : Il Benevento è concentrata sul campionato di Serie A, situazione difficilissima in classifica soprattutto dopo l’ultima sconfitta nella gara casalinga contro il Cagliari, adesso De Zerbi ha bisogno di una serie di risultati utili consecutivi per rientrare in corsa per la salvezza. Uno dei più positivi sicuramente Sandro, il centrocampista si è messo in mostra con ottime prestazioni, nel frattempo ecco cosa successo nello spogliatoio, Sagna ...

Benevento - carica Sagna : 'Possiamo salvarci - dobbiamo solo crederci di più. Non siamo inferiori agli altri' : Quando l'ho incontrato insieme alla sua famiglia, però, mi sono reso conto che lui è una persona speciale perché rispetta tutto il mondo alla stessa maniera. E per me il rispetto è la prima cosa. Ho ...

Serie A Benevento - Sagna : «Serve più cattiveria» : Benevento - "Dobbiamo credere di essere forti e di poter vincere" . Il difensore francese del Benevento , Bakary Sagna ha parlato così ai microfoni di Sky, facendo il punto in casa dei giallorossi: "...

Sagna - Guilherme - Sandro : è un Benevento grandi firme : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, turno importante per lo scudetto ma non solo. Infatti anche la corsa per la salvezza è sempre più avvincente, tante partite da ‘infarto’ ma in particolar modo una che può già decidere il campionato per le zone basse. Stiamo parlando di Benevento e Verona, la squadra di De Zerbi è reduce dall’importante prestazione a San Siro contro l’Inter mentre in casa ha vinto lo ...

Benevento - Sagna ci crede : 'Salvezza possibile e De Zerbi è un piccolo Guardiola' : ... il Benevento tiene accesa la speranza-salvezza Benevento, Sossio Aruta e l'appello a Vigorito: 'Mi faccia giocare un minuto in Serie A' Live del posticipo Roma Benevento: cronaca e risultato in ...

Sagna racconta il “suo” Benevento : l’approccio con Vigorito - la corsa salvezza e De Zerbi come Guardiola : Bakary Sagna è arrivato in Italia nella finestra di mercato invernale, sposando la causa del Benevento. La salvezza sarebbe davvero un miracolo, ma Sagna ci crede eccome: “Io sono qui per questo, il problema è la classifica ma c’è gente di qualità e di carattere. Sì, possiamo salvarci”, ha dichiarato alla Gazzetta dello sport. Il calciatore francese ha parlato del suo primo approccio col patron Vigorito: “Appena mi ha spiegato ...

Benevento - De Zerbi si gioca il jolly : Sagna dal primo minuto! : Si avvicina la 25^ giornata del campionato di Serie A, tante partite interessanti ma una in particolare che può valere una stagione, quella tra Benevento e Crotone. Si tratta dell’ultima spiaggia per la squadra di De Zerbi che deve ottenere i tre punti per rientrare in corsa per la salvezza, di fronte però un osso durissimo, il club calabrese sta attraversando un momento molto importante e non perde da ben quattro partita. Per provare a ...

Benevento - Vigorito e il racconto ‘romantico’ dell’acquisto di Sagna : Pochi minuti del fischio d’inizio del match con la Roma, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di ‘Premium Sport’: “La Roma certamente ha il diritto di puntare alla vittoria, ma speriamo che stasera non si ricordi di essere una grande squadra. Dobbiamo pensare al riscatto della nostra squadra”. Sull’acquisto di Sagna: “Forse era stanco di fare solo il calciatore ed è voluto venire da noi ...

Benevento - D'Alessandro : 'Contro la Roma partita speciale. Sagna? Porta esperienza ed entusiasmo' : Marco D'Alessandro , calciatore del Benevento e grande ex del posticipo tra i giallorossi e i sanniti, ha parlato a Premium Sport . 'Zero punti in trasferta? Ogni gara proviamo a fare punti, oggi ...

Serie A Benevento - sprint : Sagna all'Olimpico : Benevento - In casa Benevento gli occhi sono tutti rivolti ai nuovi, in particolare a Bacary Sagna . Il francese brucia le tappe, partecipa già alle esercitazioni tattiche e mostra una condizione ...

Serie A 24^ giornata Roma-Benevento: Diabatè, Sagna e Tosca pronti per il debutto. Il Benevento è atteso dalla trasferta dell'Olimpico per la