Benevento-Juventus 2-4 | le pagelle di CalcioWeb

(Di sabato 7 aprile 2018)2-4, ledi– Si è concluso il primo match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, tre punti per ladi Massimiliano Allegri ma brutta prestazione contro il, lo shock della sconfitta in Champions League contro il Real Madrid non è stato superato. Solo individualità per la squadra di Allegri che vince grazie ad una tripletta di Dybala, due reti su calcio di rigore, per la squadra di De Zerbi non basta uno strepitoso Diabatè, ildimostra di credere ancora alla salvezza, importante prestazione contro la squadra che guida la classifica. Lainvece non può essere soddisfatta nonostante la vittoria, giocando così si rischia di fare un’altra brutta figura contro il Real Madrid. Finisce 2-4, nel finale in rete anche Douglas Costa.2-4, ledi(4-2-3-1): ...