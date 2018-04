Benevento-Juventus 2-4 | i bianconeri allungano in testa alla Serie A Decide la tripletta

La Juventus passa a fatica a Benevento : 4-2 e bianconeri a più sette sul Napoli : La Juventus soffre terribilmente al Ciro Vigorito contro l'ottimo Benevento di Roberto De Zerbi. I bianconeri , ancora sotto choc dopo la batosta subita in Champions League dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo, hanno vinto contro gli ultimi in classifica solo grazie a due calci di rigore concessi dall'arbitro Pasqua e realizzati da un Paulo Dybala spietato. La tripletta della Joya, la prima rete con un sinistro fantastico all'incrocio dei pali, e ...

