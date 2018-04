Bayern campione di Germania per la 28 ma volta

Bayern Monaco nella storia - è già campione di Germania : titolo numero 28 : Dominio Bayern Monaco in Germania, altro titolo e con largo anticipo ed è il numero 28. Serviva la vittoria nella gara in trasferta contro l’Augsburg per festeggiare il titolo, 1-4 il risultato che non lascia repliche, Bayern campione con 5 giornate d’anticipo. Dopo l’autorete di Sule (18′), il Bayern Monaco si scatena con Tolisso (32′), James Rodriguez (38′), Robben (62′) e Wagner (87′). Nelle ...