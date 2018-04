Bastardi senza gloria | film in tv questa sera sul Canale 20 Mediaset

La seconda vita del Bastardino senza nome : salvato dai Vigili del fuoco da morte certa. L’emozione del recupero : Lo hanno ribattezzato “Fortunato“, perché lui, bastardini senza nome, la buona sorte l’ha incontrata davvero. Da settimane era intrappolato in un fosso profondo cinque metri, nell’area verde vicino a largo Preneste, a Roma. Lo hanno salvato i Vigili del fuoco allertati dai volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali. Ora il cane si trova in una struttura comunale e presto, appena le condizioni di salute ...